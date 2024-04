ESC-Star Chris Harms wird deutlich – „Kann dem leider nichts abgewinnen“

Am 11. Mai 2024 schaut die ganze Welt nach Malmö. Denn an diesem Abend findet das große Finale des ESC statt. Hierzulande setzt man natürlich all die Hoffnung in den Sänger Isaac, der mit seinem Song „Always On The Run“ für Deutschland antreten wird.

Im vergangenen Jahr hat die Dark-Rock-Band „Lord Of The Lost“ Deutschland beim ESC vertreten und belegte dort den letzten Platz. Was halten die ehemaligen Kandidaten eigentlich von ihrem Nachfolger? Im exklusiven Interview mit „Der Westen“ spricht Frontmann Chris Harms Klartext.

ESC-Star Chris Harms ist nicht für Deutschland

Überraschung: Der Favorit von „Lord Of The Lost“-Frontmann Chris Harms heißt in diesem Jahr nicht Isaac. Im Interview macht er deutlich, wie er über den diesjährigen Kandidaten denkt.

Wie schätzt „Lord Of The Lost” die Chancen für Deutschland in diesem Jahr ein?

Chris: Ich persönlich kann dem „Always On The Run“ leider nichts abgewinnen, das ist aber mein Geschmack und sagt aber nichts über die Qualität des Songs aus, die eh nicht objektiv messbar ist. Der Refrain bleibt im Ohr, allerdings klingt mir der Song zu beliebig und irgendwie zu oft gehört. Ich wünsche Isaak alles Gute, er ist ein wirklich sympathischer Typ, aber mein Herz schlägt dieses Jahr für andere Songs, wie zum Beispiel „Pedestal“ von Aika aus Tschechien.

SO denken „Lord Of The Lost“ über ihre ESC-Teilnahme

Wie denken „Lord Of The Lost” jetzt, ein Jahr später, über ihre Teilnahme beim ESC?

Chris: Wir denken über den ESC ein Jahr später genauso wie letztes Jahr und wie alle Jahre zuvor. Es ist ein großartiges Event und wir würden jederzeit wieder mitmachen, selbst wenn wir vorher wüssten, dass wir Letzter werden. Das Resultat war für uns und unsere Karriere vollkommen unerheblich und wir haben jede Sekunde davon genossen. Einmal ESC, immer ESC!

Wird „Lord Of The Lost” den Wettbewerb dieses Jahr verfolgen und mitfiebern?

Chris: Ja natürlich werden wir das! Am 10. Mai, dem Vortag des großen Finales, sind wir selbst in Malmö und spielen dort ein Konzert, um der ESC-Community erhalten zu bleiben und um selbst die Community um uns herum genießen zu können, darauf freuen wir uns sehr!

Die ARD zeigt den „Eurovision Song Contest“ am 11. Mai 2024 live im TV-Programm. Für Deutschland wird Isaak Guderian mit seinem Song „Always On The Run“ antreten.