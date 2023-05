ESC 2023 live: Deutschland drückt „Lord of the Lost“ die Daumen – wie schlägt die Band sich in Liverpool?

Es ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Am Samstagabend (13. Mai 2023) treten Musiker aus 26 Ländern gegeneinander an, um den Sieger des ESC 2023 zu ermitteln.

Für Deutschland wird die Rockband „Lord of the Lost“ an den Start gehen. Wie „Lord of the Lost“ abschneiden und welch skurrile Momente den ESC 2023 bestimmen, liest du in unserem Liveblog.

ESC 2023: Alle Infos im Liveblog

21.05 Uhr: Es geht los! Der Vorjahressieger heizt den Zuschauern ein: Das Kalush Orchestra aus der Ukraine performt den Song „Stefania“.

20.41 Uhr: Für Peter Urban wird der heutige Abend ein ganz besonderer. Die Kommentatoren-Legende wird heute ihren 25. und letzten ESC begleiten. Nach dem heutigen ESC ist für Urban Schluss. Wie emotional er von seinen Kollegen verabschiedet wurde, erfährst du hier.

20.17 Uhr: Barbara Schöneberger begrüßt die Zuschauer zum Countdown in Liverpool! Die ARD-Moderatorin hat sich mächtig in Schale geworfen und trägt ein pompöses Kleid, das wirkt, als hätte Andy Warhol es während einer schlimmen Macaron-Abhängigkeit entworfen. Damit setzt Schöneberger schon mal den optischen Ton des Abends. Schließlich wird „lord of the Lost“-Frontmann Chris Harms gleich auf der Bühne gewiss in einem ebenso pompösen Outfit rocken. Let’s go!

19.14 Uhr: Jetzt sind es keine zwei Stunden mehr, bis es in Liverpool losgeht. Die Sänger ölen ihre Stimmen, und die Fans richten allmählich ihre Snacks an und machen es sich auf der Couch bequem. Wir halten dich heute Abend in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

16.32 Uhr: Du willst heute Abend deine Stimme für den deutschen Act „Lord of the Lost“ abgeben? Kein Problem…solange du dich im Ausland aufhältst. Wie du für die Band abstimmen kannst, erfährst du hier.

13.50 Uhr: Es ist ein anstrengender Tag für unsere Jungs von „Lord of the Lost“. Nicht nur, dass am Abend der große Auftritt ansteht, auch im Vorfeld müssen die Rocker aus dem Norden richtig ackern, wie Frontmann Chris Harms bei Telegram berichtet: „Es gibt am Nachmittag noch eine Show für Familien mit Kindern. Wir sind gerade dahin auf dem Weg. Wir spielen aber nicht das ganze Set, ihr seht das an meinen Haaren, ich bin auch nicht so stark geschminkt. Es ist aber unsere letzte Probe. Heute Abend steht dann das große Finale an.“

12.35 Uhr: Diese Entscheidung hatte viele ESC-Fans überrascht. Statt wie in den vergangenen Jahren Barbara Schöneberger, wird in diesem Jahr Elton die Punkte aus Deutschland verkünden. Grund dafür ist eine Regel des Veranstalters EBU. Demnach muss der Präsentator oder die Präsentatorin der Punkte in dem Land sitzen, aus dem auch die Punkte kommen. Da Barbara Schöneberger in diesem Jahr aber vor Ort in Liverpool ist, ist es ihr nicht erlaubt, dieser Aufgabe nachzugehen.

7.10 Uhr: Einen wunderschönen ESC-Morgen! In wenigen Stunden geht es los. Und die Frage, die sich jeder in Deutschland stellt, ist klar: Wie werden „Lord of the Lost“ abschneiden. ESC-Legende Peter Urban hat eine klare Prognose. Wie diese lautet, erfährst du hier.