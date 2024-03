Eric Carmen ist tot: „All by Myself“-Sänger stirbt mit 74

Große Trauer um Rock-Legende Eric Carmen. Wie seine Frau Amy mitteilte, sei der „All by Myself“-Sänger im Alter von 74 Jahren verstorben.

Auf der offiziellen Website des ehemaligen Frontmannes der Band „The Raspberries“ heißt es: „Mit großer Trauer müssen wir die herzzerreißende Nachricht vom Tod von Eric Carmen verkünden. Unser süßer, liebevoller und talentierter Eric ist am Wochenende im Schlaf gestorben. Es machte ihm große Freude zu wissen, dass seine Musik über Jahrzehnte so viele berührt hat und sein Vermächtnis sein wird. (…) Liebe ist alles, was zählt. Treu und für immer.“

Eric Carmen stirbt im Alter von 74 Jahren

Zur Todesursache gibt es auf der Website keinerlei Hinweise, lediglich bittet die Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Eric Carmen war von 1970 bis 1975 Frontsänger der Rockband „The Raspberries“, schuf Songs wie „Let’s Pretend“ oder „Go all the Way“. Nach seinem Ausscheiden aus der Gruppe, startete Carmen als Solo-Artist durch, und schif Klassiker wie „Never Gonna Fall In Love Again“ oder den „Dirty Dancing“-Klassiker „Hungry Eyes“.

Film-Fans dürften noch auf einige weitere Ohrwürmer kommen, so schrieb Eric Songs für absolute Kassenschlager wie „Footlose“ („Almost Paradise“) oder „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ („All by Myself“). Letzteres wurde von Celine Dion gecovert und damit ein Mega-Hit.

Fans trauern um ein Rock-Idol

Im Jahr 2004 brachte Carmen „The Raspberries“ noch einmal zusammen. Die Band ging gemeinsam auf Tour, eröffnete unter anderem die Konzerte von Rocklegende Bruce Springsteen in den USA. Sein letztes Album veröffentlichte Carmen im Jahr 2000. „I Was Born to Love You“ war bereits 1998 in Japan unter dem Titel „Winter Dreams“ erschienen.

Seine letzte Single „Brand new year“ erschien im Jahr 2014. Fans weltweit trauern um ein echtes Rock-Idol.