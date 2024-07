EM 2024: Fußball-Star gesteht peinlichen Dating-Fauxpas – „Konnte sich nicht mehr erinnern“

Er ist einer der Stars bei der EM 2024 und der heimliche Held in der Kabine – Robert Andrich, der dynamische Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen! Mit Kampfgeist und präzisen Pässen hat er sich seinen Platz als deutscher Nationalspieler gesichert und dabei die Herzen der Fans im Sturm erobert.

Während der 29-Jährige auf Erfolgskurs ist, hat er auch in Sachen Liebe einen Treffer gelandet. Die Kennenlerngeschichte mit seiner Traumfrau ist dabei keine gewöhnliche!

EM 2024: Robert Andrich auf Wolke 7

Robert Andrich zeigte schon früh sein Talent auf dem Bolzplatz, hat sich mittlerweile nach ganz oben gespielt. Am Freitag, dem 5. Juli, steht er erneut auf dem Feld, um sich gegen den EM-Gegner Spanien zu beweisen. Unterstützung erhält der Fußball-Star dabei von seiner Ehefrau Alicia. Das Paar zeigt sich jedoch nicht nur bei den Spielen turtelnd, sondern postet auch gerne mal süße Schnappschüsse auf Social Media.

Kürzlich teilten die beiden auf Instagram einen Rückblick ihrer traumhaften Hochzeit. Am 12. Juni 2022 gaben sich Andrich und seine Liebste das Ja-Wort, sind seither noch enger zusammengewachsen. Dazu titelt das Brautpaar: „Ich liebe dich“, versehen mit einem Herzchen-Emoji. Ihre Kennenlerngeschichte liegt bereits sieben Jahre zurück, doch bleibt wahrlich unvergessen!

EM 2024: Peinliches Missgeschick beim Kennenlernen!

Robert Andrich und seine Alicia lernten sich nämlich im Oktober 2017 in Wiesbaden kennen. An den ersten gemeinsamen Abend konnte sich der Fußballprofi allerdings nicht mehr erinnern! „Wir haben uns in einem Club kennengelernt und er war leider schon nicht mehr ganz so nüchtern, weshalb er sich am nächsten Tag nicht mehr an unser Gespräch erinnern konnte“, so Alicia im vergangenen Jahr gegenüber RTL.

Kurze Zeit später meldete sich Andrich erneut bei seiner heutigen Ehefrau. Die musste ihn daraufhin erstmal aufklären, dass sich die beiden bereits kennengelernt haben. Der peinliche Fauxpas des Mittelfeldspielers hat scheinbar als echter Icebreaker funktioniert! Schließlich begann im Anschluss ihre Liebesgeschichte.

2021 machte das erste gemeinsame Kind der beiden das Familienglück perfekt: Tochter Malia. Robert Andrich und Alicia begrüßten nur kurze Zeit vor der EM 2024 ihren Sohn Matteo. Für das kommende Spiel drücken seine Sprösslinge dem Fußballprofi sicherlich die Daumen!