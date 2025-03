„Eltons 12“: Am Morgen nach der Ausstrahlung hat das Warten endlich ein Ende

Am Samstagabend (8. März) war es so weit und die beliebte Unterhaltungsshow „Eltons 12“ ging in die nächste Runde. Elton gilt als einer der beliebtesten Moderatoren des Landes und unterhält nun mit seiner eigenen Show ein Millionenpublikum. Das Konzept der Sendung ist einfach erklärt: 12 Promis, ein gemeinsames Motto und diverse Duelle.

Die aktuelle Show stand ganz unter dem Motto „Let’s Dance“. 12 aktuelle und ehemalige Teilnehmer der RTL-Show müssen ihr Können in Spielen als Duos und Trios unter Beweis stellen. Am Morgen nach der Ausstrahlung macht nun eine freudige Nachricht die Runde.

„Eltons 12“ verzeichnet Reichweiten-Rekord

Auch an diesem Abend führt Elton gekonnt durch die Show, in der die renommierten „Let’s Dance“-Stars um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro kämpften. In den Duellen traten unter anderem Sänger Gabriel Kelly, Zirkus-Artist René Casselly, Ex-Kicker Rurik Gislason und die Profitänzer Ekaterina Leonova, Renata und Valentin Lusin und Massimo Sinato gegeneinander an.

Im finalen Spiel „Über der Gürtellinie“ konnte sich Rúrik Gíslason, „Let’s Dance“-Sieger aus dem Jahr 2021, schlussendlich durchsetzen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Am Tag nach der Ausstrahlung von „Eltons 12“ verkündet das Medienmagazin „DWDL“ nun die guten Neuigkeiten.

Denn die Primetime-Show konnte von der Beliebtheit der „Let’s Dance“-Stars profitieren und am Samstagabend gute Einschaltquoten erzielen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte „Eltons 12“ einen Marktanteil von stolzen 11,7 Prozent, 475.000 Menschen schauten sich die Unterhaltungsshow zur Primetime an.

Beim Gesamtpublikum ist der Marktanteil etwas schlechter, kann sich aber dennoch sehen lassen. 9,3 Prozent konnte Eltons Sendung erreichen, 1,8 Millionen Menschen entschieden sich für die RTL-Show. Bessere Quoten konnte hier die ARD-Show „Klein gegen Groß“ mit einem Marktanteil von 22,1 Prozent einholen. Auch die ZDF-Serie „Helen Dorn – Schwarzes Herz“ überzeugte mit 24,3 Prozent.

Mit seiner humorvollen Art schafft es Elton immer wieder die Fernsehzuschauer zu unterhalten. „Eltons 12“ wird sicherlich auch in den kommenden Wochen für gute Einschaltquoten sorgen.