Elton über ProSieben-Drama: „Extrem traurig“

Für Fans der Prosieben-Show „Schlag den Star“ hielt der Mittwochnachmittag (10. April) eine überraschende Wende bereit. Wie der Sender in einer Pressemeldung bekannt gab, wird Kult-Moderator Elton die Moderationskarten nach mehr als acht Jahren an seinen Nachfolger Fernsehstar Matthias Opdenhövel abgeben.

Nachdem Opdenhövel zeitgleich auf seinem Instagram-Profil ein freudiges Foto aus dem „Schlag den Star“-Studio teilte, schien es in Elton bereits zu brodeln. Nun machte das Moderationstalent seiner unbändigen Wut über das unfreiwillige Moderations-Aus auf seinem Instagram-Kanal Luft und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Elton platzt regelrecht vor Wut

Auf seinem Instagram-Profil, dem knapp 200.000 Menschen folgen, teilte Elton nun das Foto einer Zeitungsüberschrift, die sein „Schlag den Star“-Aus bekannt gibt. Dem Moderator scheint es besonders wichtig zu sein, direkt zu Beginn festzuhalten: „Um eins klarzustellen: ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab.“ Er habe die Neuigkeiten erst heute erfahren, als sein Management bei Prosieben anrief um nachzufragen.

Elton lässt seinen Gefühlen freien Lauf und schreibt: „Pro7 ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!! ‚Schlag den Besten‘ und auch ‚Blamieren oder kassieren‘ wurde erst Pro7 angeboten. Nachdem es hieß, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hat eben RTL zugeschlagen. Der Senderchef von Pro7 hielt es nicht für nötig, mich mal anzurufen und zu fragen, was Sache ist oder um eine Lösung zu finden.“ Der Moderationsstar scheint diese Entscheidung kaum begreifen zu können.

Der Schmerz über diesen hinter dem Rücken des Moderators getroffenen Entschluss scheint tief zu sitzen. Elton schreibt weiter: „Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren Pro 7 gegönnt. Ohne Worte!!! Ich kippe mir jetzt paar Bierchen rein und sage vielleicht morgen noch etwas dazu. Mal sehen, wer hier traut, zu kommentieren. Nochmal: Enttäuschung pur.“ Diese Worte direkt loszuwerden, schien dem Fernsehstar unheimlich wichtig gewesen zu sein.

Zuspruch von allen Seiten

In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise zustimmende Kommentare von Fans und Kollegen des Moderators wieder. Fernsehstar Martin Rütter schreibt: „Warum fällt es so vielen Entscheidern so schwer, klar zu kommunizieren?

Kopf hoch“ und Kollegin Nina Moghaddam bekräftigt: „Frag mich immer, warum es so schwer ist, transparent, offen, ehrlich und vor allem wertschätzend mit Menschen umzugehen. Tut mir leid, lieber Elton, dass das so ‚lieblos gelaufen‘ ist.“

Auch die Fans von Elton stehen hinter dem Fernsehstar. Ein Zuschauer kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ohne dich werden es viele nicht mehr schauen“ und ein weiterer Follower schreibt: „Das hast du absolut nicht verdient, lieber Elton – du bist und bleibst eine Legende.“ Auf den Rückhalt seiner Fans kann sich der Moderator auf jeden Fall verlassen.

Ob sich Prosieben zu den Anschuldigungen des Moderators äußern wird, bleibt abzuwarten. Mit seinem Instagram-Beitrag hat Elton seinen Standpunkt auf jeden Fall deutlich gemacht.