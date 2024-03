Elton mit vielversprechender Ankündigung – „Seit 20 Jahren nicht mehr gemacht“

Der beliebte TV-Entertainer Elton, bekannt als schlagfertiger Moderator von Shows wie „Blamieren oder Kassieren“ und „Wer weiß denn sowas?“, wagt sich in neue Gefilde.

In den sozialen Medien gibt er seinen Fans einen überraschenden Einblick in seine neueste Herausforderung: Elton tauscht nämlich das Moderationsmikrofon gegen die Rolle des Kandidaten in einer noch geheimen RTL-Show.

Auf Instagram teilt der 52-Jährige seine Erfahrungen von den ersten beiden Drehtagen. „Habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht“, gesteht Elton und deutet damit auf eine ungewohnte Rolle hin, die ihn körperlich und geistig forderte. „Dass ich überhaupt das Handy halten kann, grenzt an ein Wunder“, scherzt er.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume will Frage stellen – Elton unterbricht ihn sofort +++

Was wohl da auf die Zuschauer zukommen wird? Trotz der ungewohnten Anstrengung zieht der 52-Jährige ein positives Fazit: „Es war ein Wahnsinn, es hat echt viel Spaß gemacht.“ Er gibt zu erkennen, dass ihm die neue Erfahrung viel abverlangt, aber auch Freude bereitet hat.

Elton gibt Hinweis auf prominente Begegnung

Obwohl Elton die Details der neuen Show unter Verschluss hält, lässt er seine Follower an einer spannenden Begegnung teilhaben. Gleich zu Anfang seiner Instagram-Story deutet er an, dass er sich eine Scheibe von einem anderen Entertainer abschneiden möchte: „Ich mache mal einen auf Knossi, denn der hat mich am Wochenende gelehrt: Content, Content, Content.“ Ob der berühmte Twitch-Streamer Knossi vielleicht ebenfalls Teil der Show sein könnte?

+++ „Blamieren oder Kassieren“: Blick ins Publikum verwirrt Elton – „Was ist mit dir los?“ +++

Für zusätzliche Neugier sorgt Elton mit einem verwirrenden TV-Vergleich. Er beschreibt das neue Format als „eine Mischung aus ‚Klein gegen Groß‘, ‚Elton vs. Simon‘ und ‚Duell der Champions‘.“ Während die ersten beiden Formate für ihre spielerischen Herausforderungen bekannt sind, bleibt der Bezug zu „Duell der Champions“ vorerst ein Rätsel.

Fans müssen sich nicht lange gedulden, denn die Ausstrahlung der neuen RTL-Show soll Ende April erfolgen. In der Zwischenzeit bleibt Elton beschäftigt und teilt gleich den nächsten Arbeitsbeginn mit: Er macht sich auf den Weg nach Hamburg für weitere Dreharbeiten.