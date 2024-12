Sarah Engels: Nach RTL-Auftritt macht die Nachricht die Runde

Elton ist aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Moderator übernimmt jede Bühne – diesmal sogar seine eigene Show. Am Samstagabend (30. November) feierte das neue TV-Format „Eltons 12“ auf RTL Premiere. Aber worum geht’s? In „Eltons 12“ treten zwölf Prominente in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an – und das in insgesamt sechs spannenden Ausgaben.

Die erste Sendung stand ganz unter dem Motto „Sieg“, mit prominenten Teilnehmern wie „The Masked Singer“-Gewinner Tom Beck und Sarah Engels oder „Schlag den Star“-Champion Fabian Hambüchen. Moderiert wird das Spektakel von keinem Geringeren als Frank „Buschi“ Buschmann, der für die nötige Portion Humor und Spannung sorgt.

RTL: Kurz nach TV-Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Das Konzept klingt vielversprechend, doch konnte es die Zuschauer überzeugen? Die Premiere lockte laute den Zahlen von „DWDL“ 1,21 Millionen Neugierige vor die Bildschirme, darunter 340.000 aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ein ordentlicher Start, der jedoch noch Luft nach oben lässt.

+++ RTL-Star Matthias Mangiapane erlebte Finanzamt-Fiasko- „Hat mich fix und fertig gemacht“ +++

Im Vergleich dazu musste sich ProSieben mit „The Masked Singer“ geschlagen geben, das mit nur 1,05 Millionen Zuschauern und einem Allzeit-Tief von 8,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zu kämpfen hatte. Die einst so beliebte Gesangsshow scheint ihren Glanz verloren zu haben. Dennoch hatten beide Formate im Show-Triell keine Chance gegen Florian Silbereisens „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit beeindruckenden 4,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte Silbereisen den Abend. Überraschenderweise sicherte sich Sat.1 den Primetime-Sieg bei den Jüngeren mit dem zigfach wiederholten „Harry Potter und der Orden des Phönix“.

Eine halbe Million junge Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil sprechen für den Zauber der magischen Welt. Während das ZDF mit „Helen Dorn“ den Gesamt-Primetimesieg errang, bleibt abzuwarten, ob „Eltons 12“ in den kommenden Wochen an Beliebtheit gewinnen kann.