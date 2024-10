Elena Miras erhebt Vorwürfe gegen Big Brother: Zuschauer flippen aus

Für Fans der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ gingen am 7. Oktober die unterhaltsamsten Wochen des Jahres los. Denn Fans der Reality-TV-Sendung wissen, dass auch in diesem Jahr wieder eine explosive Mischung an prominenten Teilnehmern in den allseits bekannten Container ziehen werden.

Wahre Reality-TV-Größen wie Daniel Lopes, Sarah Wagner und Mimi Fiedler kämpfen um das Preisgeld von 100.000 Euro. Fans haben sich jedoch besonders auf das Influencer-Paar Mike Heiter und Leyla Lahouar gefreut. Und auch Mikes Ex-Freundin und bekannte Cholerikerin Elena Miras nimmt an der Sat.1-Show teil. Doch nur wenige Tage nach dem Einzug scheint die Situation um das Ex-Liebespaar bereits völlig zu eskalieren.

Elena Miras platzt völlig der Kragen

Die „Dschungelcamp“-Stars und Liebenden Mike Heiter und Leyla Lahouar wussten von der Teilnahme von Mikes Ex-Partnerin bis zur großen Auftaktshow nichts. Elena Miras hingegen wusste bereits vor ihrer Zusage darüber Bescheid, dass sie bei „Promi Big Brother“ auf ihren Verflossenen treffen wird. Doch als die Influencerin dann bemerkt, wie viel Aufmerksamkeit das Ex-Paar bereits in den ersten Tagen bekommt, scheint sie plötzlich mit der Situation unzufrieden zu sein.

Es kommt noch schlimmer! Die Zuschauer der Show wählten schnurstracks Elena und Mike aus, um eine gemeinsame Herausforderung zu bewältigen. Diese Entscheidung sorgte bei der Influencerin für einen Wutausbruch. Elena zeigte mit dem Finger in Richtung der Kameras und beschimpfte die Zuschauer mit den Worten: „Was für ekelhafte Menschen, ihr seid ekelhaft.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Im Anschluss stürmte Elena Miras auf die Toilette und bekundete: „Ich will das alles nicht. Diese Fragen. Was soll das? Er ist als Mike hier, ich bin hier, seine Freundin ist hier – hört auf! Habt Respekt.“ Wenig später scheint sich die Influencerin wieder eingekriegt zu haben und berichtet: „Es ist Teil der Show. Meine Emotionen haben mich wieder mal übertroffen.“

Im nächsten Satz wendet sie sich jedoch gegen den „Big Brother“, den fiktiven Chef der Show und sagt: „Weil du, mein lieber Big Brother, musst das ja am besten wissen. Magst du das oder magst du das nicht? Ja, oder?“ Die Influencerin unterstellt also, dass der Sender insbesondere ihre emotionalen Ausbrüche sehen möchte. Tatsächlich haben diese Eskalationen oftmals den größten Unterhaltungswert für die Zuschauer der Sendung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zuschauer sind außer sich

Die Fans von „Promi Big Brother“ zeigen sich auf dem Instagram-Profil der Sendung empört über die Anfeindungen von Elena Miras. In der Kommentarspalte machen die Zuschauer ihrer Wut Luft und schreiben:

„Sie spielt so gut. Sie heult bitterlich mit Luftholen und Schluchzen und dann, als Daniel mit ihr redet, zack, andere Stimme. Wie ausgewechselt. Schauspielerin.“

„Drama, Drama. Ich hatte gehofft, sie zeigt mal eine neue Seite. Das ist die Elena, die ich aus anderen Formaten kenne. Alles für Sendezeit.“

„Aber die Gage mitnehmen geht trotzdem? Man wird doch aus dem Grund auch mit bezahlt für die Show?“

„Naja, sie wusste, dass er und Leyla im Haus sind, und ist eingezogen. Was hat sie gedacht? BB hat die drei zusammen ins Haus gesteckt für Drama und nicht, damit sie Freunde werden.“

„Sie ist eine sehr gute Schauspielerin und weiß genau, welche Register sie ziehen muss, um Sendezeit zu bekommen . Als wüsste man nicht, wenn der Ex-Partner drin ist, dass man mit gewissen Fragen konfrontiert wird .“

Die Fans der Reality-TV-Show scheinen von Elenas Verhalten keineswegs überrascht zu sein.

Ob sich die Lage zwischen Elena Miras und ihrem Ex-Freund Mike Heiter noch weiter verschärfen wird, bleibt abzuwarten. Für gute Unterhaltung wird die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ garantiert auch in den kommenden Tagen sorgen.