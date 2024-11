„Ehrlich Brothers“: Kurz nach der Ausstrahlung steht es fest

Die „Ehrlich Brothers“ begeistern ihr Publikum mit ihren Zauber-Künsten. Doch dass sich gute Quoten nicht so einfach herbeizaubern lassen, müssen jetzt sowohl Andreas und Chris Ehrlich als auch RTL erfahren…

Die „Ehrlich Brothers“ sind wohl die bekanntesten Zauberer Deutschlands. Längst locken sie nicht mehr nur Publikum in ausverkaufte Hallen, sondern auch TV-Zuschauer vor die Bildschirme. Doch kurz nach der Ausstrahlung der Samstagabend Prime-Time-Show (23. November) der „Ehrlich Brothers“ steht es fest: Die Einschalt-Quote hatte noch deutlich Luft nach oben.

„Ehrlich Brothers“ bringen RTL keine gute Einschalt-Quote

Wie das Branchen-Fachportal „DWDL“ berichtet, schalteten nur 1,67 Millionen Menschen bei den „Ehrlich Brothers“ ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag er bei 9,5 Prozent – keine gute Ausbeute für RTL.

Ähnlich schlecht waren die Quoten am Samstagabend beim Staffel-Start von „The Masked Singer". Kurz nach der Ausstrahlung herrschte auch für ProSieben traurige Gewissheit. Schon in den beiden vergangenen Staffeln blieb man weit hinter dem zurück, was man zuvor an Einschaltquote gewohnt war.

„Ehrlich Brothers“ haben einen Sensations-Deal eingetütet

„Ehrlich Brothers" haben einen Sensations-Deal eingetütet

Ein Trost für die schwachen Einschaltquoten dürfte für die „Ehrlich Brothers" allerdings diese Nachricht sein: Die Amerikaner haben ein Auge auf unser deutsches Zauber-Duo geworfen. Nächstes Jahr im Herbst geht es für Chris und Andreas Ehrlich auf Tour in die USA. Unter anderem treten sie dann in New York auf.