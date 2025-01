Edith Stehfest: Nach Tag sieben im Dschungelcamp herrscht kein Zweifel mehr

Vom Koch-Drama über das Kleid-Gate bis hin zum Diskussionen am Lagerfeuer: Edith Stehfest polarisiert im Dschungelcamp. Das kam auch bei den Zuschauern an und wurde sofort bestraft. An Tag sieben muss die Frau von Eric Stehfest gemeinsam mit dem Dauerprüfling Sam Dylan um die Sterne kämpfen. Ein Blick auf die Quote nach der Ausstrahlung verrät, dass das die richtige Entscheidung war.

Edith Stehfest sorgt für gute Laune bei RTL

Zum ersten Mal in dieser Staffel wurde Edith Stehfest von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt. Gemeinsam mit Sam Dylan holte sie insgesamt zehn von zwölf möglichen Sternen. Und das schien gut beim TV-Publikum anzukommen, wie am Tag nach der Ausstrahlung deutlich wird.

Auch am Donnerstagabend (30. Januar) gehen die Quoten-Festspiele bei RTL weiter. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren insgesamt 3,85 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit dabei. Mit insgesamt 15,5 Prozent holt man sich damit locker den Tagessieg in der Gruppe der privaten Sender. An den öffentlich-rechtlichen kommt man jedoch nicht vorbei.

RTL muss sich geschlagen geben

In den letzten Tagen konnte RTL sich immer wieder mal gegen die ARD oder das ZDF behaupten. Doch an diesem Tag reicht es nur für Platz drei. Ganz vorne lag „Der Krimi aus Brandenburg – Die Raaben und das tote Mädchen“ mit insgesamt 5,47 Millionen Zuschauern, dicht gefolgt von der ZDF-Sendung „Der Bergdoktor“ mir 5,46 Millionen Zuschauern.

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich ab 20.15 Uhr. Das große Finale findet am Sonntagabend (9. Februar 2025) statt. Alle Folgen sowie „Die Stunde danach“ sind im Anschluss nach der Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.