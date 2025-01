Lilly Becker privat: Nach Trennung von Boris Becker griff sie zu harten Drogen – heute ist sie hoch verschuldet

Lilly Becker ist die Ex-Frau von Boris Becker, musste an der Seite des Ex-Tennisprofis so einiges mitmachen. Die Beziehung zum ehemaligen Tennisspieler hatte für Lilly Becker Höhen und Tiefen – bis es schließlich zur Scheidung kam. Doch was fiel privat nach der Trennung genau bei Lilly Becker vor?

Seit der Scheidung hat man das niederländische Model kaum im Fernsehen zu Gesicht bekommen – doch jetzt ist Lilly Becker zurück! Im Jahr 2o25 gehört Lilly Becker zu den Teilnehmern im Dschungelcamp bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ auf RTL. Was du unbedingt über Lilly Becker wissen solltest, erfährst du hier.

Lilly Becker privat: Schicksalsschlag prägte ihre Kindheit

Lilly Becker kam am 25. Juni 1976 in Rotterdam unter ihrem Geburtsnamen Sharlely Kerssenberg zur Welt. Ihre Mutter stammte aus Suriname, eine ehemalige holländische Kolonie im Nordosten von Südamerika, und ihr Vater war Schweizer. Gerade mal im Alter von drei Jahren musste Lilly den Tod ihrer Eltern verkraften, die im 1979 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam mit ihrer Schwester wuchs sie als Waise bei den Großeltern auf, später lebte sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel in Amsterdam, wo sie eine Realschule besuchte.

Für die Werbekampagnen der Eisketten-Firma „Australian Homemade“, die laut „Gala“ ihrer Tante Marion und ihrem Onkel Edley gehören soll, posierte Lilly Becker nackt. Ein italienischer Modelscout lehnte die Bewerbung von Lilly Becker im Jahr 1992 jedoch ab, da er sie als zu dick empfand. Anstelle als Model tätig zu sein, arbeitete Lilly Becker darum als Croupiert an den Tischen von Casinos in London und Tel Aviv. Im Jahr 1999 zog Lilly Becker nach Miami, um dort als Barkeeperin und Hostess zu arbeiten. In den USA geriet Lilly Becker laut „web.de“ außerdem privat mit dem Gesetz wegen Sachbeschädigung und einem Angriff auf Polizisten in Konflikt.

Lilly Becker und Boris Becker: DARUM nahm die Ehe ein übles Ende

Offiziell hielt die Ehe von Lilly und Boris Becker 14 Jahre. Foto: imago/Apress

In den USA lernte Lilly Becker im Jahr 2003 privat den Medienunternehmer und Rechtsanwalt Michael R. Bermann kennen, ihre Ehe hielt bis zum Jahr 2008, die letzten drei Jahre lebten sie jedoch getrennt. Noch während der Trennungsphase traf Lilly im Jahr 2005 auf Boris Becker, der in einer Pizzeria am Miami Beach mit seinem Sohn dessen Geburtstag feierte. Beide lebten zu diesem Zeitpunkt in einem Appartementhaus in Miami. Nachdem es gewaltig gefunkt hatte, zog Lilly 2007 zu Boris Becker in eine Wohnung am Zürichsee. Doch dann der plötzliche Schock: Per SMS machte Boris Becker nach zwei Jahren Beziehung mit Lilly Schluss! Der Ex-Tennis-Profi hatte sich Hals über Kopf in Sandy Meyer-Wölden verliebt, die Ex-Frau von Oliver Pocher. Boris Becker machte Sandy Meyer-Wölden sogar einen Heiratsantrag.

Wie Lilly Becker später in der Doku „Der Aufstieg und Fall von Boris Becker“ gestand, griff sie in dieser Zeit privat zu Alkohol und härteren Drogen, um ihren Mann vergessen zu können. Als Boris Becker im August 2008 zu Lilly zurückkehrte, empfing diese ihn mit offenen Armen. Im Februar 2009 machte Boris Becker seiner Lilly bei einer Folge „Wetten, dass … ?“ einen Heiratsantrag – die Hochzeit folgte im Juni. Der gemeinsame Sohn von Lilly und Boris Becker, Amadeus Benedict Edley Luis, kam am 10. Februar 2010 in London zur Welt, wo das Paar lange zusammen in einer Villa lebte. Im Mai 2018 kam es zur offiziell freundschaftlichen Trennung von Boris und Lilly Becker. In der Doku äußerte Lilly Becker dann, sie wäre am Tag der Trennung ohne Geld, Autoschlüssel und Übernachtungsmöglichkeit mit ihrem Sohn von Boris vor die Tür gesetzt worden. Nach Informationen der „Bild“ hatte Lilly Becker die erste Nacht nach der Trennung auf einer Bank im Londoner Pub „Dog & Fox“ übernachtet.

Lilly Becker privat: DAS ist ihr neuer Freund

Im Jahr 2017 meldete Boris Becker Privatinsolvenz an – kein Wunder, dass Lilly Becker ihrem Mann nach der Trennung immer wieder vorwarf, keinen Unterhalt für ihren Sohn zu bezahlen. Erst nach seiner Haftstrafe kam es im Jahr 2o23 zur Scheidung von Lilly und Boris Becker. Einen neuen Freund hat Lilly Becker privat aber schon seit 2022 an ihrer Seite: den Spielerberater Thorsten Weck. Optisch teilen die beiden Männer einige Gemeinsamkeiten. Mit ihrem neuen Freund führt Lilly Becker eine Fernbeziehung – sie lebt in London, er in Düsseldorf. Bei „Ein Promi ein Joker“ verriet Lilly Becker jedoch, dass sie eine dritte Hochzeit privat nicht ausschließe.

Spielerberater Thorsten Weck ist der neue Freund von Lilly Becker. Foto: IMAGO/Sven Simon

Lilly Becker im Dschungelcamp: Aus diesem Grund kehrt sie zurück ins TV!

Als Freundin und Ehefrau von Boris Becker war Lilly bereits einige Male im deutschen Fernsehen zu sehen. Im Jahr 2014 nahm sie bei Let’s Dance teil, 2018 und 2019 war sie Teilnehmerin bei Promi Shopping Queen auf Vox. Nach einer dreijährigen TV-Pause kehrt Lilly Becker 2025 bei RTLs „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ zurück vor die Kameras. Die Anfrage an den Sender hat sie selbst gestellt. Nach eigener Aussage gehe es ihr bei der Teilnahme im Dschungel um die Unterstützung für ihren Sohn Amadeus, der einen Tag nach dem Show-Finale Geburtstag hat. Der Sieg wäre sozusagen sein Geschenk. Im Dschungelcamp will Lilly Becker außerdem das Image als Ex-Frau-Von ablegen. Das Rampenlicht will das niederländische Model nutzen, um ihre eigene Firma zu promoten, die sie nach der Scheidung von Boris Becker gegründet hat – doch auch der finanzielle Aspekt spielt mit.

Laut „Bild“ soll Lilly Becker für die Teilnahme beim Dschungelcamp privat eine Gage von 250.000 Euro bekommen. Ob das Geld am Ende an sie selbst geht, steht aber noch offen. Nach der Trennung von Boris war Lilly Becker nämlich auf Unterstützung angewiesen, die sie nach Angaben von RTL durch ihren damaligen engen Freund und TV-Produzent Pierre Übelhack erhalten hatte – in Höhe von 490.000 Euro. Während Pierre Übelhack eine Zurückzahlung der Schulden fordert, spricht Lilly Becker von einer Schenkung. Der Gerichtstermin des Models zu Verhandlung, ursprünglich zwei Tage vor dem Flug nach Australien angesetzt, wurde aufgrund der Dschungelcamp-Teilnahme auf den 26. Februar 2025 verschoben.

Was Lilly Becker privat nach der Trennung von Boris durchmachen musste, weißt du jetzt.