Eckart von Hirschhausen: Jetzt wird der Kabarettist deutlich! „Spinner“

Er ist wohl einer der leidenschaftlichsten Kämpfer für das Klima in der deutschen Kabarett-Szene: Dr. Eckart von Hirschhausen.

Der Komiker und Arzt setzt sich bereits seit geraumer Zeit dafür ein, dass das 'K' in der K-Frage für 'Klima' steht.

Eckart von Hirschhausen: „In diesem Wahlkampf muss es um zentrale Themen gehen“

So auch bei seinem Auftritt in der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“. In dem aktuellen Video der beiden Entertainer Dennis und Benjamin Wolter spricht der 54-Jährige abermals die Thematik an.

-----------

Das ist Eckart von Hirschhausen:

Eckart von Hirschhausen wurde am 25. August 1967 in Frankfurt am Main geboren

Er ist Mediziner, Kabarettist und Moderator

Eckart von Hirschhausen lebt in Berlin

Er hat mehrere Bücher geschrieben („Glück kommt selten allein“, „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“, „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben...“)

Eckart von Hirschhausen verriet einst im Interview, dass er glücklich liiert sei. Das Thema Frau und Kinder hält er jedoch aus der Öffentlichkeit

------------------

So halte er beispielsweise die Diskussionen rund um Politiker-Skandale wie beispielsweise die Plagiatsaffäre von Annalena Baerbock für „überdosiert“.

Hirschhausen: „Weil ich tatsächlich finde, in diesem Wahlkampf muss es um zentrale Themen gehen. Ich meine, die eigentliche K-Frage ist die Klima-Frage, und da gibt es in den verschiedenen Parteien vernünftige Leute und Spinner und deswegen ist es wichtig, dass man sich davon auch nicht ablenken lässt.“

Eckart von Hirschhausen: „In einer bedrohlichen Scheiße“

Er sehe ein „deutliches Potenzial an Leuten“, so Hirschhausen, die fortschrittliche Ideen blockieren wollen würden. Fazit von Eckart von Hirschhausen: Es gehe weniger darum, das Klima zu retten, es gehe darum, uns zu retten, weil wir, so der Kabarettist, „wirklich in einer bedrohlichen Scheiße sind“.

Das Problem, dass die Politiker jedoch derzeit hätten, so Hirschhausen, sei, dass sie gar nicht gewählt würden, wenn sie klar artikulieren, welche Hürden noch zu überwinden sind. „Deswegen ist das eine Gratwanderung. Wie viel traut man den Wählern auch zu“, so der Kabarettist.

------------

--------------------

Zuletzt sprach Eckart von Hirschhausen im ZDF Klartext. Was war passiert?