ARD-Star Eckart von Hirschhausen wird Opfer von Kriminellen

Dieser Name dürfte wohl den meisten geläufig sein: Eckart von Hirschhausen gehört zu den bekanntesten Comedian hierzulande. Besonders durch seine lehrreichen und meinungsstarken Auftritte im Fernsehen hat der ARD-Star eine Menge Fans in Deutschland.

Seine TV-Premiere hat Eckart von Hirschhausen im Jahr 1995 in der ARD gefeiert. Damals trat er noch als Zauberkünstler auf. Heute kennt ihn das TV-Publikum vor allem als Mediziner und Gesundheitsexperte, der sein Wissen in zahlreichen Programmen zum Besten gibt.

ARD-Star Eckart von Hirschhausen warnt Fans

Berühmt sein hat wohl auch seine Schattenseiten. Zahlreiche Promis hatten schon Probleme mit Fake-Accounts auf Instagram und Facebook. Doch was dem ARD-Star Eckart von Hirschhausen nun widerfahren ist, sprengt den Rahmen komplett.

Auf Instagram schreibt der Mediziner: „Einige Fans haben mich auf Werbebetrug mit Fotos von mir hingewiesen. Ich mache grundsätzlich keine kommerzielle Werbung. Erst recht nicht für so einen Quatsch wie Gummibärchen zum Abnehmen. Wenn die funktionieren täten, wäre ich der erste Abnehmer. Ist aber totaler Quatsch. Auch mit Cardio Balance und Nagelpilzsalbe habe ich nichts zu tun. Nervt. Wird juristisch verfolgt. Aber Unsinn in die Welt zu setzen, geht immer schneller, als den Bullshit wieder zu entfernen. Also bitte auch nix bestellen, überweisen oder weiterempfehlen. Schaut gerne mal bei der Verbraucherzentrale, wenn ihr unsicher seid.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans sind entsetzt

Nach diesen erschreckenden Worten sind die Fans des ARD-Moderators erstmal baff. In den Kommentaren wird schnell klar, wie groß das Entsetzen ist:

„Hoffentlich lesen das ganz viele und handeln dementsprechend.“

„Wenn so Gummibärchen funktionieren würden. Das wär schon mega.“

„Stimmt. Ist nur Geldschneiderei. Würde das alles funktionieren, gäbe es nur noch gesunde, schlanke und topfite Menschen.“

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Welche Konsequenzen das Ganze mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedenfalls: Man sollte stets zwei Mal hinschauen, wenn es um Werbung mit Stars geht.