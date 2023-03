DSDS: Schock-Moment bei RTL! Kandidaten können es nicht fassen – „Da läuten die Alarmglocken“

Der DSDS-Recall auf RTL ist nicht nur für die TV-Zuschauer spannend – auch die Gesangstalente von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony stehen ganz schön unter Druck.

Beim Recall in Bangkok liegen die Nerven bei einigen Kandidaten komplett blank, wie eine Vorschau auf die Sendung von diesem Samstag (4. März) zeigt. Es kommt zu einem echten Schreck-Moment!

DSDS: Dramatische Szenen bei Recall in Thailand

Dieser DSDS-Recall hat es in sich! Während vergangene Woche auf Mallorca unter den Kandidaten ordentlich die Fetzen flogen (mehr dazu hier) kommt es nun auch in der Runde in Bangkok (Thailand) zu unangenehmen Szenen.

Nach ihrem Auftritt vor der Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi kehren die Nachwuchstalente Dilara, Natalie und Lawa zu ihren Mitstreitern zurück und werden zunächst gefeiert. Die Stimmung ist ausgelassen, die anderen beglückwünschen die Frauen zu ihrem Auftritt. Big N erklärt, er fand den Auftritt der Drei echt gut: „Hat Spaß gemacht, zuzuhören, die haben auf jeden Fall alles rasiert.“

Doch schon kurz darauf ändert sich die Stimmung von einem anderen auf den Schlag!

DSDS: Kandidatin liegt plötzlich am Boden

So kippt Kandidatin Lawa plötzlich um, liegt mit geschlossenen Augen auf dem Boden und scheint bewusstlos zu sein. Die anderen DSDS-Kandidaten sind sofort zur Stelle, wedeln ihr von allen Seiten Luft zu und halten ihre Hand.

Auch wenn Lawas Zustand in dem Moment für alle an erster Stelle steht, ist der Gruppe der Schock deutlich anzusehen. „Die Lawa ist ja gerade umgekippt, sozusagen“, stammelt Andrea besorgt in die Kamera. „Lawa komplett weg, da läuten die Alarmglocken“, gibt auch ein anderer Kandidat zu. Nach kurzer Zeit gibt es allerdings Entwarnung: Lawa ist wieder bei Bewusstsein und wohlauf.

Was der Grund für ihren Zusammenbruch war und für wen sich die Strapazen beim DSDS-Recall in Thailand gelohnt haben, kannst du am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL oder in der Mediathek bei RTL+ sehen.