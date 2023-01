DSDS: Pietro Lombardi stellt Kandidat auf die Probe – doch die fiese Aktion geht nach hinten los

In der 20. und voraussichtlich letzten Staffel von DSDS sitzt auch Pietro Lombardi in der Jury. Der Sänger weiß, was die Kandidaten durchmachen, schließlich war er 2011 in der gleichen Situation. Umso fieser, welche Aktion sich der Liebling von Dieter Bohlen in der 3. Casting-Folge erlaubte.

Ohne den nächsten Kandidaten zu sehen, machte Pietro Lombardi gegenüber seinen Jury-Mitgliedern eine große Ankündigung. Egal, wer als Nächstes durch die Tür komme – die Person würde seine „Goldene CD“ bekommen. Allerdings rechnete Pietro Lombardi wohl nicht mit Pascal Paul.

DSDS: Pietro Lombardi überreicht die Goldene CD

Jeder Juror hat einmal in den Castings die Möglichkeit, seine „Goldene CD“ zu vergeben. Dadurch ist der oder die Auserwählte automatisch weiter im Recall. In Folge 3 spuckte Pietro Lombardi auf einmal große Töne und meinte: „Egal, wer jetzt als Nächstes kommt, er kriegt meine ‚Goldene CD‘ – auch wenn er schlecht ist.“ Gesagt, getan – der frischgebackene Papa löste sein Versprechen ein und überreichte dem nächsten Kandidaten Pascal Paul aus Essen sein sicheres Ticket nach Thailand.

DSDS-Juror Pietro Lombardi macht seine Ankündigung wahr. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der 27-Jährige hatte sich zu dem Zeitpunkt nicht einmal vorgestellt und reagierte ebenso freudig wie überrascht. Kurz darauf machte der ehemalige DSDS-Gewinner einen kleinen Rückzieher und stellte eine Bedingung: „Aber erstmal musst du hier abliefern.“ Die „Goldene CD“ durfte sich Pascal Paul als Glücksbringer jedoch mit zu seinem Platz nehmen. Im Interview mit dieser Redaktion erklärt der Essener, wie er die Situation wahrgenommen hat!

Kandidat Pascal Paul reagiert gelassen

„Ich glaube, das war eine spontane Entscheidung aus dem Bauch heraus. Er wollte mich damit wohl ein bißchen testen und unter Druck setzen. Denn ich kam mit breiter Brust aufs Feld und er wollte wohl sehen, ob es nur heiße Luft ist oder nicht. Gleichzeitig fand er mich aber sicherlich auch sehr sympathisch mit meinem Stofftier“, erklärt er mit etwas Selbstironie und lacht.

Denn eigentlich hatte Pascal Paul bereits einen Glücksbringer dabei: sein Pikachu „Bobby“. „Bobby“ begleite ihn bereits seit 13 Jahren und sei vielmehr ein Familienmitglied. Zuhause hat der Pokémon-Fan noch 16 weitere Pikachu-Exemplare sowie zwei auf der Haut als Tattoo verewigt, wie er verriet.

DSDS-Kandidat Pascal Paul aus Essen singt vor der Jury. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sollte die Vermutung des 27-Jährigen stimmen, habe der Test jedoch eher das Gegenteil bewirkt. Denn anstatt nervös zu werden, habe es ihn noch mehr motiviert. „Ich war eh schon ziemlich ruhig. Man wird in der Folge sehen, dass ich auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Entertainer bin, ich sehe verdammt gut aus und meine Stimme kommt auch sehr gut rüber im Fernsehen“, kündigt die selbsternannte Rampensau selbstbewusst an.

Noch mehr News:

Ob Pascal Paul aus Essen mit seinem Auftritt die Jury tatsächlich von sich überzeugen konnte oder Pietro Lombardi die Herausgabe seiner „Goldenen CD“ bereute, erfährst du am Samstag (20. Januar) um 20.15 Uhr auf RTL. Neugierige DSDS-Fans können die Folge vorab auch schon auf dem Streamingportal RTL+ sehen.