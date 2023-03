„DSDS“: Ex-Kandidatin packt aus – es geschah „vor 2 Jahren“

Die Meinungen sind gespalten: Während die einen „Deutschland sucht den Superstar“ noch immer feiern, ist den anderen die diesjährige „DSDS“-Staffel zu viel Streit und zu wenig Musik. Es sind verständliche Einwände – von beiden Seiten. Doch nichtsdestotrotz war die RTL-Castingshow für viele junge Talente auch die Eintrittskarte ins Musikbusiness.

Beatrice Egli beispielsweise startete nach ihrem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Schlagerbusiness richtig durch. Der erste „DSDS“-Sieger, Alexander Klaws ist heute noch immer als Sänger, Musicaldarsteller und Schauspieler erfolgreich. Und auch Pia-Sophie Remmel, die es 2021 in die Top-5 von „DSDS“ geschafft hatte, ist heute als Schlagersängerin erfolgreich.

Pia-Sophia spricht über das Abenteuer „DSDS“

Das habe sie „DSDS“ zu verdanken, schreibt die hübsche Remscheiderin offen bei Instagram. „Wahnsinn. Noch immer bekomme ich Gänsehaut und schwitzige Hände, wenn ich an den Tag des Halbfinales zurückdenke. Dass dieser jetzt schon zwei Jahre zurückliegen soll, ist einfach nur unglaublich. Zwei Jahre, die an mir vorbeigesaust sind, als wäre es nichts. Zwei Jahre, in denen ich so viele Erfahrungen machen und schon so viele Erfolge mit euch feiern durfte. Zwei Jahre, die ich jetzt schon meinen Traum leben darf.“

Pia-Sophie weiter: „Manchmal fühlt es sich so an, als wäre ich am Tag meines Castings in eine Bubble gestiegen, aus der ich bis heute noch nicht herausgebrochen bin und in welcher ich hoffentlich noch sehr lange Zeit bleiben darf. All diese Dinge, all‘ diese Erlebnisse habe ich ‚DSDS‘ zu verdanken. Durch diese Show durfte ich mich selbst finden und meinem Traum, professionell Musik machen zu können, einen großen Schritt näher kommen. Vor allem aber durfte ich euch kennenlernen. Menschen, die sich dazu entschieden haben, diesen Weg mit mir zu gehen und an meiner Seite zu bleiben. Und jetzt sind wir hier. Meine dritte Single ist draußen.. meine ersten TV-Shows sind gespielt und es warten noch so viele spannende Dinge auf uns. Ich könnte glücklicher nicht sein.“

Sie werde aber nie vergessen, wo alles angefangen habe und wer ihr das überhaupt ermöglicht hat. „DSDS“ war für sie „eine Reise für die ich auf ewig dankbar sein werde“, so Pia-Sophie.