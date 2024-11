DSDS: Kurz vorm Finale taucht ER im Studio auf

Es war DAS große DSDS-Thema der vergangenen Tage: Pietro Lombardi, der eigentlich mittlerweile fast zum „Deutschland sucht den Superstar“-Inventar gehört wie Dieter Bohlen, wird die Jury verlassen. Als Ersatz steht Rapper Bushido in den Startlöchern.

Für viele Fans der RTL-Castingshow eine nicht nachvollziehbare Entscheidung. Zwar war Pietro Lombardi in der jüngeren Vergangenheit mit unrühmlichen Schlagzeilen bedacht worden. Gangster-Rapper Bushido jedoch ist auch nicht zwingend als Kind von Traurigkeit bekannt. Dennoch: Die Entscheidung bei DSDS steht.

Bushido kommt zum DSDS-Finale

Und so verwundert auch ein Video nicht, das kurz vor dem Finale am Samstagabend auf dem Instagram-Account von DSDS geteilt wurde. Darin zu sehen: Rapper Bushido. Was er bei DSDS mache, wird er von der Frau gefragt, die ihn filmt.

Die Antwort des Musikers: „Da ist die Kantine und da gibt’s jetzt was zu essen. Soll lecker sein. Ich habe es nur gehört, aber ich will mal gucken, ob das wirklich stimmt.“ Keine wirklich überzeugende Antwort. Und so legte auch Bushido noch mal nach.

„Okay Leute, und wenn ihr wirklich wissen wollt, was ich hier heute zu tun habe, dann schaltet ein – RTL. 20.15 Uhr. DSDS. Das große Finale 2024.“

Nur Männer im DSDS-Finale

Was genau Bushidos Aufgabe im DSDS-Finale sein wird, das verriet auch RTL bislang noch nicht. Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen. Um 20.15 Uhr geht’s los. Dann übrigens mit einem rein männlichen Finale. So werden Christian Jährig (30), Nissim Mizrahi (61), Philip Matas (25) und Tom Mc Conner (23) um den Superstar-Titel singen.

Nur Männer? Das schien auch Beatrice Egli zu bedrücken. „Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt“, sagt die Sängerin im Interview mit RTL. „Wir hätten es möglich machen müssen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen entscheiden und dass da eine Frau mit dabei ist“, so Egli weiter. Was der Schlagerstar noch zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen.