Nach „DSDS“-Abgang – Pietro Lombardi spricht Klartext: „Ich war schockiert“

Es war der Abend der großen Gefühle! Nicht nur für die Kandidaten von DSDS, sondern auch für Pietro Lombardi. Zum letzten Mal nahm der beliebte Sänger am Samstag (9. November) seinen Platz am Jury-Pult ein, bevor er das Zepter an Bushido übergab. Die Überraschung saß tief, doch Pietro bleibt cool.

„Ich war schon aufgeregt – mehr als sonst“, gesteht Pietro im Gespräch mit „Bild“. Das Publikum schrie im Chor: „Ohne Pietro gibt es kein DSDS!“ Ein Moment, der ihn zutiefst rührte. „Ich war schockiert, weil ich habe ja keinen Fanclub oder so dabeigehabt, sondern es war wirklich die DSDS-Familie, die da war. Das war für mich irgendwie trotzdem ein schönes Gefühl“, erzählt er bewegt.

Das denkt der „DSDS“-Star über Bushido

Natürlich konnte sich Pietro einen kleinen Seitenhieb auf Dieter Bohlen nicht verkneifen: „Jetzt hast du dir ja jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich.“ Bohlen darauf: „Ich habe überhaupt niemanden geholt!“ Doch alles im Spaß, versichert er: „Dieter und ich sind Freunde. (…) Vater und Sohn necken sich auch manchmal.“

„Es ist alles okay“, versichert Pietro weiter gegenüber „Bild“ und fügt an: „Ich weiß auch, dass Dieter jetzt noch zu RTL geht und sagt ‚Hey, ich will Pietro‘. Ja, da bin ich 100 Prozent sicher.“ Das einzige Manko: Der Musiker hätte sich gewünscht, persönlich über seine Ablösung informiert zu werden, statt es in der Zeitung zu lesen. „Diese Art und Weise fand ich nicht fair,“ sagt er, nimmt es jedoch gelassen: „Aber auch das nehme ich niemandem übel.“

Und wie steht er zu seinem Nachfolger Bushido? Bisher hatten sie kaum Kontakt und sind sich lediglich einmal über den Weg gelaufen. „Ich habe gegen den Mann nichts, egal, was über ihn geschrieben wird. Also ich habe kein Recht, irgendwie zu urteilen, gegen wen auch immer. Aber wenn man das jetzt rein musikalisch betrachtet, hat er auch meine Kindheit geprägt“, so Lombardi.

Trotz allem ist Pietro voller Dankbarkeit. „Ich bin auf jeden Fall dankbar, egal, wohin die Reise gehen wird,“ sagt er. Seine Verlobte Laura und er sind glücklicher denn je. „Uns geht es super. So was schweißt uns einfach noch mehr zusammen.“

Im Februar plant Pietro seine letzte Tour, will aber weiterhin Einzelkonzerte geben. Ein Kinderfestival im Sommer steht ebenfalls auf dem Plan. Und wer weiß, vielleicht folgt bald ein neues TV-Projekt?