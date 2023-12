DSDS-Hammer! RTL lässt Jury-Bombe platzen – SIE ist dabei

DSDS-Hammer! Lange dauert es nicht mehr, bis die neue 21. Staffel der Castingshow eingeläutet wird. Jetzt steht die Jury fest.

RTL hat am Freitagmorgen (1. Dezember) die große Bombe platzen lassen. Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wird sich auch Schlager-Star und einstige DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli in die Jury-Reihen gesellen. Und nicht nur sie!

DSDS-Jury 2024 steht fest

Denn gleich zwei Frauen stehen 2024 Dieter Bohlen und Pietro Lombardi zur Seite. Als sich Beatrice Egli 2013 in die Herzen der DSDS-Zuschauer sang und die Show gewann, ahnte noch niemand, was für große Erfolge die gebürtige Schweizerin feiern wird. Eigene Show, zig Nummer-1-Hits, zahlreiche Auftritte in renommierten Schlagershows. Jetzt sitzt die Sängerin also selbst in der DSDS-Jury. Und sie hat tatkräftige weibliche Unterstützung.

Insgesamt holt RTL zwei neue Frauen ins Jury-Boot.

Komplettiert wird die Superstar-Jury mit Rapperin Loredana. Bekanntheit erlangte die 28-Jährige 2018 mit dem Song „Sonnenbrille“, seither ist sie aus der deutschen Rap-Szene nicht mehr wegzudenken.

Geäußert haben sich die beiden Neuzugänge bislang noch nicht zu ihrem neuen Job in der Castingshow. Doch die Vorfreude auf die neue DSDS-Staffel dürfte nun auch bei ihnen steigen. Wann genau die neue Hammer-Jury 2024 im TV zu sehen wird, hat RTL bislang noch nicht bekanntgegeben, aber das ist nach diesen News wohl nur noch eine Frage der Zeit.