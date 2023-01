DSDS: Tränen bei den Fans – Schuld ist DIESES Bild

Am Freitag (14. Januar) ist es so weit: Die 20. und letzte Staffel DSDS startet bei RTL. Gesucht wird zum aller letzten Mal Deutschlands Superstar. Ein Blick zurück lässt die Fans aber jetzt schon Tränen verdrücken.

Auf dem Social-Media-Kanal der Castingshow hat RTL ein Video veröffentlicht. Dort sind Bilder aller DSDS-Sieger der vergangenen Jahre zu sehen. Bei einem Foto werden die Fans besonders emotional. Es ist das Bild des verstorbenen DSDS-Gewinners Alphonso Williams.

DSDS: Bild von Alphonso Williams rührt Fans zu Tränen

19 DSDS-Gewinner gibt es schon, der 20. Sieger wird bald folgen. In wenigen Tage geht Dieter Bohlen mit seiner Jury zum aller letzten Mal auf die Suche. So langsam werden auch die Fans der RTL-Castingshow nostalgisch. Als der Sender nun auf dem DSDS-Instagramkanal ein Video mit Bildern aller Sieger veröffentlichte, kannten die Emotionen kein Halten mehr.

Insbesondere das Foto von Alphonso Williams sorgte bei den Anhängern für Tränen. Mit 54 Jahren ist er bis heute der älteste Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch nach seinem Sieg bei DSDS 2017 nahm sein Leben eine dramatische Wendung.

https://www.instagram.com/p/CnKP3mfqfgJ/

Alphonso Williams erlitt Anfang 2019 eine Niereninsuffizienz und musste notoperiert werden. Er kämpfte sich kurzzeitig zurück, doch dann folgte der nächste herbe Rückschlag. Williams erkrankte an Prostata-Krebs und starb nach kurzer schwerer Krankheit im Oktober 2019.

DSDS-Fan: „Alphonso, Gott hab ihn seelig“

Die Nachricht von Williams Tod war für die Fans damals ein schwerer Schock. Noch heute trauern sie um den verstorbenen Superstar. In den Kommentaren gedenken einige dem US-Amerikaner: „Alphonso, Gott hab ihn seelig“, schreibt ein Fan unter dem Video.

Williams wurde 1962 in Detroit (USA) geboren und wuchs als jüngstes von 12 Kindern auf. Seine Kindheit verbrachte er viel in der Kirche und im Gospelchor, da sein Vater Baptistenprediger war. 1980 wurde er von der US-Armee in die Nähe von Bremen versetzt, wo er seine Frau kennenlernte. 2017 entschloss er sich zur Teilnahme bei DSDS und gewann mit 54 Jahren die Castingshow.