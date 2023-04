DSDS-Kultkandidat Menderes will Musikvideo drehen – doch sein Plan geht gehörig schief

Es war sein großer Moment am Samstagabend (1. April) – Kult-Kandidat Menderes Bagci durfte bei DSDS auf der Bühne vor Katja Krasavice, Pietro Lombardi, Leony und Dieter Bohlen singen. Und das, obwohl er weder 2002 bei seinem ersten Casting-Versuch noch in den darauffolgenden Jahren rechtmäßig als Kandidat in die Liveshows gewählt wurde.

Mittlerweile gehört er wie Dieter Bohlen zum Inventar der RTL-Sendung und ließ es sich darum auch nicht nehmen, zur Auftaktshow von DSDS 2023 erneut zum Casting zu erscheinen. (Hier mehr dazu) Während seine Darbietung am Samstag reibungslos verlief, hatte er zuvor andernorts seinen großen Auftritt – und der ging gehörig daneben.

DSDS-Bekanntheit Menderes glaubt an Musik-Karriere

Wenn er auch nicht offiziell zum Gewinner gekrönt wurde, zumindest nicht bei DSDS, beim RTL-Dschungelcamp wurde er von den Zuschauern zum König gewählt, sieht sich Menderes trotzdem als „Sieger der Herzen“. Passend dazu hat er auch seinem ersten Album eben diesen klangvollen Namen gegeben.

Und was wäre neue Musik ohne das passende Video dazu? Auf jeden Fall keine Option für Menderes und deshalb machte er sich auf den Weg nach Berlin, um dort durch einen Wald voller umgefallener Bäume zu marschieren. Selbstverständlich in Begleitung einer Kamera. Doch der geplante Dreh lief alles andere als glamourös ab, wie er jetzt im Interview mit RTL erzählte.

Menderes wird bei Musikvideo vor Herausforderung gestellt

„Eigentlich war das der Plan, dass es wie eine Wüste ist und ich laufe dadurch. Letztendlich konnten wir das nicht in die Tat umsetzen – wetterbedingt“, verriet er. Irgendwann sei er dann in einem Wald gelandet und hier mit seinem Auto stecken geblieben. „Wir haben da sehr viel Zeit verloren.“

Doch damit nicht genug, denn die Misere war noch längst nicht vorbei. „Dann kam noch ein Schneesturm. […] Man sieht das vielleicht auch im Laufe des Videos. Es hat dermaßen geschneit und Sturm und alles – es waren nicht ganz optimale Umstände.“ Glücklicherweise kam am Ende dann doch noch genügend Material zusammen, um ein Video daraus zu schneiden.

RTL zeigt die Liveshows von DSDS samstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.