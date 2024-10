„DSDS“: Dieter Bohlen urteilt scharf – „Völlig verkackt“

Am Mittwochabend (9. Oktober) öffnet der Europapark wieder seine Tore, um die Teilnehmer der Castingshow „DSDS“ zu begrüßen. Einer der begehrten Plätze im Recall möchte sich auch Kandidatin Luisa sichern. Die Content-Creatorin ist keine Unbekannte im TV! In der ersten Staffel von „Make Love, Fake Love“ stellte sie sich 2022 mit ihrem damaligen Freund der ultimativen Beziehungs-Probe – jetzt will sie ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Doch schon gleich nach den ersten Tönen unterbricht Juror Dieter Bohlen die 23-Jährige.

„DSDS“-Kandidatin zieht Blicke auf sich

Luisa hat bei „DSDS“ ambitionierte Pläne. Nicht nur möchte sie die Jury vom Hocker reißen, sondern zusätzlich mit Turneinlagen wie einem Handstand oder einem Spagat die Blicke auf sich ziehen. Ihr Auftritt vor den Juroren hinterlässt schonmal einen bleibenden Eindruck, Loredana staunt sofort über den Look der 23-Jährigen.

Aber die entscheidende Frage bleibt: Kann Luisa auch stimmlich überzeugen?

„DSDS“: Dieter Bohlen urteilt scharf

Nicht ganz. Denn die Interpretation des Songs „Price Tag“ von Jessi J kommt beim gefürchtetsten aller Jury-Mitglieder, Dieter Bohlen, überhaupt nicht gut an. „Nimm mal deine andere Nummer“, rät er der Kandidatin vorerst.

Und setzt noch hinterher: „Wenn du die nächste Nummer hinbekommst, ist alles gut, aber eben der Song war nicht gut. Der war sogar schlecht.“ Aber auch beim nächsten Lied hat Bohlen noch vor Ende des Songs genug gehört.

„Eine Achterbahn der Gefühle“, kommt ihm Pietro Lombardi mit einem Urteil zuvor. Und dann schlägt der Poptitan auch schon zu . „Also die Wahrheit ist, dass du in den Tiefen ganz gut singst, aber auch nicht besonders, und in den Höhen völlig verkackst. Du bist keine tolle Sängerin.“ Autsch, Luisa muss ganz schön einstecken!

Trotz herber Kritik sehen die anderen „DSDS“-Juroren Potenzial in Luisa. Mit drei „Ja“-Stimmen darf sie in den Recall einziehen und hat somit die Chance, sich weiter zu beweisen.