„DSDS“: Dieter Bohlen sauer auf Pietro Lombardi – „Dieser Blödkopf“

Es brodelt in der „DSDS“-Jury! Normalerweise sorgt Dieter Bohlen für den gewohnt scharfen Tonfall, doch diesmal geriet sein Lieblingskollege Pietro Lombardi ins Fadenkreuz des Pop-Titans. Was ist passiert?

Mitten in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ kommt es zu einer deftigen Ansage, die sich gewaschen hat. Während die Jury normalerweise harmonisch zusammenarbeitet, schallte in Folge drei ein unerwarteter Vorwurf durch den Raum. Bohlen, der sonst keine Gelegenheit auslässt, um seine Mitjuroren zu necken, hatte diesmal einen ernsteren Unterton in seiner Stimme.

„DSDS”: Er löschte alle gemeinsamen Beiträge

Der Grund? Ein vermeintlicher Social-Media-Knaller. Als Abu Habib vor die Jury trat, erkannte ihn Dieter Bohlen sofort wieder. Der Pop-Titan hatte gemeinsam mit Pietro Lombardi einmal einen Song des Influencers parodiert. Dessen Hit „Lockdown“ erreichte laut eigenen Angaben 58 Millionen Aufrufe – kein Wunder also, dass die beiden keine Gelegenheit auslassen, um den Song nachzuahmen. „Ich fand das unheimlich lustig“, lautet Bohlens Fazit in der RTL-Talentshow.

+++ Auch spannend: „DSDS“: RTL macht es offiziell – jetzt steht es fest +++

„Ich habe zu Pietro gesagt, wir machen das kurz nach. Wir hatten auch noch mal 3,5 Millionen [Aufrufe].“ Bohlen weiter: „Pietro, dieser Blödkopf! Wir hatten da 3,5 Millionen oder noch mehr Aufrufe und der löscht das aus Versehen.“ Der Produzent zog aus Pietros Patzer einen harten Schluss: Aus Wut löschte das „DSDS“-Urgestein alle gemeinsamen Beiträge der beiden Musiker.

Pietro legte beschwichtigend den Arm um Bohlen und versprach Besserung: „Das wird nicht mehr passieren. Keine Sorge.“ Doch eines ist klar: In der digitalen Welt zählt jeder Klick – und Bohlen ist keiner, der Verluste einfach so hinnimmt.

RTL präsentiert eine neue Ausgabe von „DSDS“ am Samstag (19. Oktober). Ungeduldige können die Folge bereits vor der TV-Ausstrahlung auf RTL Plus streamen.