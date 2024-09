„DSDS“: RTL muss für Dieter Bohlen tief in die Tasche greifen

In wenigen Tagen hat das Warten ein Ende: „DSDS“ ruft wieder zum Recall und öffnet seine Tore vor der Kulisse des Europaparks. Seit seiner Erstausstrahlung 2002 geben Kandidaten in der Sendung ihre Gesangseinlagen zum Besten und bieten den Zuschauern dabei jede Menge Unterhaltung. Mit dabei in der Jury ist wie immer Poptitan Dieter Bohlen.

Vor zwei Jahren nahm der strenge Juror zum ersten Mal nicht an der Castingshow teil – ein herber Rückschlag für die 19. Staffel, die daraufhin historische Tiefstwerte im Jahr 2022 verzeichnete. Als Retter in der Not wurde Bohlen bereits ein Jahr später wieder eingeladen – doch das hatte seinen Preis für den Sender.

„DSDS“-Star: Schlammschlacht mit RTL

Dieter Bohlen und „DSDS“ waren jahrelang untrennbar. Doch dann 2022 der Schock: Der Poptitan stieg aus der Castingshow aus. Nach 20 Jahren trennten sich RTL und der „Cheri Cheri Lady“-Interpret – was folgte, war ein Wirbel in den Medien.

Dieter erinnert sich, wie „Intouch“ berichtet: „Zu dem Zeitpunkt kam bei RTL ein neuer Chef, und seine Idee war, die Sendung müsste ‚familienfreundlicher‘ werden. Das war der Grund, warum ich sozusagen ‚beurlaubt‘ wurde, also nicht ‚rausgeschmissen‘ – und das bei vollem Lohnausgleich.“ Doch nach dem Flop von vor zwei Jahren kämpfte nicht nur der TV-Star um seine Rückkehr, sondern auch der Sender selbst.

„DSDS“-Juror siegessicher: „Man muss einiges bieten“

Dieter Bohlen erinnert sich an sein Comeback: „Vor einem Flug nach Mallorca bekam ich dann einen Anruf von RTL mit der Bitte, ich solle wieder vorbeikommen. Mein Statement dazu war, dass man schon einiges bieten sollte, damit ich zurückkomme.“

Dieter Bohlen weiß einfach, wie der Hase läuft! Welche Summe genau ihm RTL zahlen musste, bleibt weiterhin unter Verschluss. Doch sicher ist: Für Peanuts kam der Poptitan sicherlich nicht zurück in die Sendung.

„DSDS“-Star Dieter Bohlen verriet nur so viel: Man habe sich „geeinigt“. Schon in wenigen Tagen kann der Juror wieder seine Expertise in der Castingshow unter Beweis stellen!