DSDS-Star Alexander Klaws lässt die Bombe platzen – großes Comeback steht bevor

Mit zarten 19 Jahren wurde Alexander Klaws zum Sieger der 1. Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gekürt. Inzwischen ist sein Erfolg über 20 Jahre her, doch von der Showbühne ist der Musiker seitdem nicht mehr verschwunden.

Nach DSDS folgten Auftritte in Musicals, bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg oder bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Nun hat Alexander Klaws ein Comeback von einer seiner größten Rollen auf Instagram angekündigt.

DSDS-Star kündigt Comeback an

Kurz nachdem DSDS am Mittwoch (18. September) den Startschuss für die 21. Staffel abgab, sorgt der Gewinner der ersten Stunde für einen Paukenschlag. Denn auch Alexander Klaws feiert schon bald ein Comeback – allerdings nicht auf der DSDS-Bühne.

„Das war ich im Jahr 2016, als ich zum aller ersten Mal in meinem Leben in Oberhausen den Tarzan gespielt habe“, kommentiert der dreifache Familienvater ein Bild auf seinem Instagram-Profil. Zu sehen ist der Entertainer als Musical-Darsteller in der Hauptfigur des Tarzan – und zwar mit einem absolut durchtrainierten Körper. Kein Wunder, immerhin erfordert das Schwingen von Liane zu Liane im Dschungel einiges an Muskelkraft.

DIESE Termine sollten sich Tarzan-Fans merken

Und „ab nächster Woche geht’s los“ – dann will Alexander Klaws das knallharte Training erneut wieder aufnehmen. Der Grund: Wie der 41-Jährige eigenen Angaben zufolge selbst nicht gedacht hätte, schlüpft er noch einmal in die Rolle des Tarzans. Bei insgesamt 15 Auftritten wird die DSDS-Legende an ausgewählten Wochenenden zwischen Januar und April 2025 im Stuttgarter Stage Palladium Theater auf der Bühne stehen.

An diesen Terminen ist Alexander Klaws der Tarzan: