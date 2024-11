Pietro Lombardi: Nach „DSDS“-Knall sind die Konsequenzen sichtbar

Schwere Zeiten für Pietro Lombardi und „DSDS“: Die Schlagzeilen um den einstigen Gewinner und Juror reißen nicht ab. Nach dem Vorfall in seiner Villa und einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa gerät nun auch die Castingshow in den Strudel der Ereignisse.

RTL hielt trotz des Wirbels zunächst an Lombardi fest – doch jetzt der Paukenschlag: Er soll die Show verlassen. Eine Entscheidung, die nicht nur Pietro trifft, sondern auch „DSDS“ erschüttert.

Nach „DSDS“ wird es sichtbar

Bei „DSDS“ geht es in die heiße Phase – nur eine Woche trennt die Kandidaten von dem großen Live-Finale. Doch so kurz vor dem Abschluss der RTL-Show liegen die Einschaltquoten auf einem neuen Rekordtief, wie das Onlineportal „DWDL“ berichtet. Am Samstagabend (2. November) enttäuschte „Deutschland sucht den Superstar“ mit gerade mal 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Gesamt-Reichweite der Castingshow fiel mit 1,48 Millionen Zuschauern so niedrig aus wie noch nie in diesem Jahr. Noch schlechter sah es danach nur noch für „Take me Out“ aus, das nicht über 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam. Insgesamt hielt die Datingshow gerade einmal 0,60 Millionen Menschen vor dem Fernseher.

Pietro Lombardi: „DSDS“-Aus steht im Raum

Doch nicht nur die „DSDS“-Quoten sind eingebrochen – auch das Aus von Juror Pietro Lombardi steht im Raum. Wie die „Bild“ behauptet, werde er kein Teil der kommenden Staffel sein. Die ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, wohl aber bereits fest eingeplant. Laut der Zeitung soll stattdessen Rapper Bushido in die Fußstapfen von Pietro treten.

Lombardi selbst äußerte sich auf „Bild“-Anfrage bestürzt über die Spekulationen: „Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig.“ Denn: „DSDS“ ist für ihn „eine Herzenssache.“

Ob und wie es bei „DSDS“ für Pietro Lombardi weitergeht, steht noch in den Sternen. Der Sänger bleibt optimistisch: „Ich glaube erst, dass ich raus bin bei ‚DSDS‘, wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall.“