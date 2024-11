„DSDS“: Drama bei Dreharbeiten – DIESER Auftritt endete im Krankenhaus

Die diesjährige Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte bereits in den ersten Wochen der Ausstrahlung für ganz schön viel Wirbel. Denn gegen Jurymitglied Pietro Lombardi standen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt im Raum. Nach einer Schweigepause wies der Sänger die Anschuldigungen jedoch zurück und darf nun weiterhin am Jurytisch sitzen bleiben.

Doch damit nicht genug, in einer der Recall-Folgen kämpft eine der „DSDS“-Kandidatinnen nun mit gesundheitlichen Problemen. Nach ihrem Auftritt spitzt sich die Situation dann sogar so weit zu, dass der Sender sofort handeln muss.

„DSDS“-Kandidatin klagt über starke Schmerzen

Der Auslandsrecall von „DSDS“ findet in diesem Jahr im sonnigen Griechenland, genauer gesagt auf der Insel Kreta, statt. Am traumhaften Strand müssen die zwanzig Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen und die Performance ihres Lebens abliefern. Doch Kandidatin Donika aus Zolling hat mit ihrer Aufregung und den warmen Temperaturen zu kämpfen.

Bereits vor ihrem Auftritt geht es der Sängerin körperlich ganz und gar nicht gut. Die Kandidatin leidet unter Kreislaufproblemen, möchte jedoch trotzdem auf der Bühne stehen. Eine Mitarbeiterin hat jedoch Bedenken und bekräftigt: „Ich denke nicht, dass du heute auftreten kannst.“ Doch Donika lässt sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen.

Trotz ihrer Beschwerden zieht die „DSDS“-Kandidaten den Auftritt unter Palmen durch. Gemeinsam mit ihren Konkurrentinnen performt sie Aylivas Hit „Hässlich“. Die diesjährige Jury lässt Donika eine Runde weiter, doch kurz nach ihrem Auftritt geht es der jungen Frau plötzlich noch schlechter. Die Sängerin berichtet: „Schon seit ich hier bin, habe ich Schmerzen. Die waren nicht so unangenehm, aber es ist schlimmer geworden.“

Besonders in der Nierengegend klagt die Kandidatin über starke Beschwerden. In Anbetracht ihres Gesundheitszustand greift der Sender sofort ein und schickt Donika in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Dort wird die Sängerin durchgecheckt und kann nur kurze Zeit später Entwarnung geben. Donika erzählt erleichtert: „Es war was Muskuläres.“

Nach diesem Schreckmoment kann sich Donika nun voll und ganz auf die nächste Runde freuen. Fans der Sendung können die weiteren Folgen bei RTL+ streamen oder mittwochs und samstags um 20:15 Uhr bei RTL mitverfolgen.