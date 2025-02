Dschungelcamp: Dr. Bob lüftet Geheimnis – dann schreiten sie ein

Wie Spinnen, Schlangen und Kakerlaken gehört auch Dr. Bob (bürgerlich Robert McCarron) fest zum Inventar des Dschungelcamps. Seit Staffel eins sorgt der britische Arzt in dem RTL-Format für medizinischen Beistand.

Jetzt hat die Dschungelcamp-Legende ausgepackt! Sobald DAS passiert, muss eingeschritten werden.

Dschungelcamp: Dr. Bob lüftet Geheimnis

Ob vor dem Einzug ins Camp oder während der Prüfungen, Dr. Bob steht den Promis im Dschungelcamp mit medizinischem Rat zur Seite. Gegenüber der „Bild“ hat der britische Arzt jetzt verraten, wie es so hinter den Kulissen der beliebten RTL-Show abgeht. Bereits bevor es für die Stars ins Camp geht, besucht Dr. Bob sie in ihren Hotelzimmern, um einen medizinischen Check-up durchzuführen. „So lernen wir jeden von ihnen gut kennen, sind vorbereitet“, erzählt er der „Bild“.

Die Kandidaten, die auf Medikamente angewiesen sind, bekommen diese während der Dreharbeiten des Dschungelcamps „diskret“ ausgeteilt, erzählt Dr. Bob der Zeitung. Vor Ort stehen rund um die Uhr Rettungssanitäter bereit, um im Notfall einzugreifen. „Die Gruppe besteht aus mehreren deutschen und australischen Kollegen, die im Schichtbetrieb Tag und Nacht im Dienst sind“, erzählt der Mediziner der „Bild“.

Dann muss es richtig schnell gehen

Dr. Bob verrät der „Bild“ auch: Manchmal muss es dann echt schnell gehen, etwa bei Wespenstichen, Kreislaufproblemen oder einer allergischen Reaktion. „Unsere Funkgeräte haben eine Notrufnummer, unter der die Crew uns in Notfällen anfunken kann. Dann sind wir sofort zur Stelle. Wenn wir einen Krankenwagen brauchen, rufen wir natürlich die Nummer 000“, erklärt der Dschungelcamp-Doktor. Aber wie erkennt Dr. Bob überhaupt, wenn es einen Notfall gibt?

Ganz einfach: Per Handzeichen über die Kameras, verrät er. Die Dschungelcamp-Kandidaten könnten sich immer melden, wenn es ihnen nicht gut geht. Das würde in der Show aber nur selten gezeigt, weshalb Zuschauer die Geste nicht unbedingt mitbekommen. „Daumen runter heißt, dass es ihnen nicht gut geht. Daumen hoch hingegen, dass es ihnen (wieder) gut geht“, so der Arzt aus UK zur „Bild“.