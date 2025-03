„Dschungelcamp“-Star Yeliz Koc verkündet es: Endlich ist es so weit

RTL-Star Yeliz Koc ist bekannt für Drama, Emotionen und den ein oder anderen TV-Eklat. Nach ihrer Teilnahme bei „Make Love, Fake Love“ wagte sie sich Anfang 2025 in die australische Wildnis. Doch trotz aller Herausforderungen im „Dschungelcamp“ musste sie sich gegen ihre Konkurrentinnen Lilly Becker und Anna-Carina Woitschack geschlagen geben. Kein Sieg im Camp – aber dafür ein Triumph auf heimischen Straßen!

Denn Yeliz hat sich nach der RTL-Show ein ganz anderes Ziel gesetzt. Und das ist nun endlich in Erfüllung gegangen!

„Dschungelcamp“-Star verkündet es

Tja, wer träumt nicht davon? Endlich den Führerschein in der Tasche haben! Während viele schon mit 18 hinterm Steuer sitzen, dauert es bei anderen eben ein bisschen länger. So auch bei Reality-Star Yeliz Koc. Doch wer will es ihr verübeln? Zwischen TV-Drehs, Drama und Social-Media-Updates blieb wenig Zeit für Theoriestunden und Fahrstunden. Jetzt aber ist es offiziell: Yeliz ist eine stolze Führerscheinbesitzerin!

Auf Instagram lässt sie ihre Fans direkt an diesem großen Moment teilhaben. Voller Freude verkündet sie: „Yeliz, 31 Jahre, hat dann auch mal endlich ihren Führerschein BESTANDEN!“ Dazu postete sie ihr Führerscheinbild und gibt offen zu: „Übrigens, ich bin vor drei Wochen einmal durchgefallen. Habt ihr es beim ersten Mal geschafft?“ Ganz schön ehrlich – und ihre Fans reagieren sofort!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Dschungelcamp“-Star: TV-Kollege fällt vom Glauben ab

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren herrscht eine Mischung aus Glückwünschen und ungläubigem Staunen. „Besser spät als nie! Glückwunsch!“, schreibt ein Follower. Ein anderer ergänzt: „Ich bin 33 Jahre alt und habe keinen, also alles gut!“

+++Anna-Carina Woitschack privat: DAS hat sie nach der Trennung von Stefan Mross nicht kommen sehen – „Verraten“+++

Auch ihre Reality-TV-Kollegen können es kaum glauben. Yasin Mohamed kommentiert: „Ich traue meinen Augen nicht, haha! Glückwunsch!“

Mehr Promi-News:

Und was sagt die Familie des „Dschungelcamp“-Stars? Vor allem ihre kleine Tochter Snow dürfte sich freuen. Denn ab jetzt kann Mama Yeliz sie höchstpersönlich herumkutschieren.