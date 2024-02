„Dschungelcamp“ – Das Wiedersehen: Zuschauer empört – „Wie respektlos“

Es ist das erste Mal, dass die diesjährigen „Dschungelcamp“-Stars sich nach dem Finale allesamt wiedersehen. Ehrengast ist – wie sollte es anders sein – Dschungelkönigin Lucy Diakovska. Die Sängerin hat bereits im Camp bewiesen, dass sie mit wenig gut auskommt und jede Sekunde genießen kann.

Und auch in der Wiedersehens-Show bei RTL ist bei ihr weniger mehr. Und so trägt sie nicht mal die wohl verdiente Dschungel-Krone auf dem Kopf. Ein Krönchen hat dagegen ihre Ex-Camp-Mitbewohnerin Kim Virginia auf. Sehr zur Wut der Zuschauer.

„Dschungelcamp“-Wiedersehen: Zuschauer fassungslos

Kim Virginia ist es gewohnt, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nicht nur sorgte sie im „Dschungelcamp“ aufgrund ihrer einstigen Liebesstory mit Mike Heiter für die meisten Schlagzeilen, auch weiß sie sich als Influencerin stets gut in Szene zu setzen. So geschehen beim großen Wiedersehen.

Dort trägt sie nicht nur ein rosafarbenes Glitzer-Outfit, das alle Blicke auf sich zieht, sondern auch eine mit Glitzersteinen besetzte Krone. Für die Zuschauer eine Unverschämtheit.

Bei X (vormals Twitter) häufen sich Kommentare zu Kim Virginias Schmuck-Wahl.

„Wie respektlos von Kim, in der Baumhaus Show ne Krone zu tragen…“

„Wie respektlos ist Kim bitte, dass sie sich mit einer Krone in die Wiedersehensendung zu setzt?“

„Hat Kim ernsthaft eine Krone auf? Wie respektlos ist das denn?“

„Kommt ins Baumhaus mit Krönchen! Ja nee….“

Prompt fragt Moderatorin Sonja Zietlow Gewinnern Lucy auch mitten in der Show, was sie denn davon halte, dass Kim eine Krone trägt. Die wirkt, anders als die Zuschauer, relativ gelassen: „Kim war von Anfang an die geheime Dschungel-Königin, entschuldige, Camp-Königin.“