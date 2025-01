„Dschungelcamp“-Kandidat Timur Ülker: Was hat er zu verbergen?

Für GZSZ-Star Timur Ülker steht eine große Herausforderung bevor. Der Schauspieler zieht am Freitagabend (24. Januar) ins RTL-„Dschungelcamp“ und legt dafür eine mehrwöchige Pause in der Serie GZSZ ein, in der er die Rolle des Nihat Güney spielt.

Was einige Zuschauer über ihn wissen wollen: Timur Ülker soll sich angeblich einer Haartransplantation unterzogen haben.

„Dschungelcamp“-Kandidat Timur Ülker: Neue Haare?

Offiziell bestätigt hat der „Dschungelcamp“-Kandidat die Spekulationen darüber bislang nicht, doch einige Fans sind sich sicher, dass der Star sich dieser Prozedur unterzogen hat. Nicht nur rasierte sich der 35-Jährige im Oktober 2023 plötzlich die Mähne ab, auch trug er danach verdächtig lange nur noch eine Cappy. Mittlerweile glänzt Timur mit vollem, längerem Haar.

Ob er nun tatsächlich die Beauty-Methode durchgeführt hat oder nicht, bleibt alleine seine Sache. Wie aber würde so ein Eingriff aussehen?

Bei einer Haartransplantation werden abrasierte Haare vom Hinterkopf in die entsprechenden Stellen auf dem oberen Kopf eingepflanzt. „Je nach Umfang und Erfahrung des Teams dauert eine Haartransplantation zwischen 4 und 6 Stunden“, erzählt uns Dr. Frank Neidel von „Hairdoc“, einer Spezialpraxis für Haartransplantation in Düsseldorf.

Große Schmerzen haben Betroffene nicht, weiß der Experte: „Die Haartransplantation ist bei fachgerechter örtlicher Betäubung völlig schmerzfrei, lediglich die Betäubungsspritzen sind spürbar.“ Der Vorgang könne ein zweites oder auch drittes Mal durchgeführt werden, sollten neue Kahlstellen entstehen. Oftmals reiche aber eine Behandlung aus, erklärt Dr. Neidel gegenüber dieser Redaktion.

Kostenpunkt? „Je nach Größe der zu transplantierenden Flächen zwischen 3.000 und 8.000 Tausend Euro.“

Jetzt bleibt abzuwarten, ob Timur Ülker im Falle einer tatsächlichen Haartransplantation vielleicht im „Dschungelcamp“ offen darüber spricht.

Sein Promi-Kollege Pietro Lombardi hatte bislang kein Problem damit, das Thema öffentlich anzusprechen und zuzugeben, es für sich abzuwägen (hier erfährst du mehr dazu >>>).

Unser Experte Dr. Frank Neidel hat eine Vermutung, weshalb es mittlerweile immer mehr Stars gibt, die sich nicht scheuen, diesen Beauty-Eingriff bei ihren Fans zu thematisieren: „Die guten Ergebnisse sprechen für sich, vor allem das ,Outing‘ prominenter Personen. Die schnelle Heilungsphase von 7 bis 10 Tagen macht vielen Männern Mut, es auch zu tun.“