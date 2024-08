Premiere im Dschungelcamp: DIESE Prüfung sorgt für mächtig Wirbel

Es vergeht kein Tag im Dschungelcamp, wo keine neuen Herausforderungen auf die Kandidaten der Sommer-Staffel wartet. Nicht nur die Stimmung untereinander spitzt sich stellenweise zu, auch die Dschungelprüfungen werden von Mal zu Mal härter.

An Tag sechs hat sich RTL eine ganz besondere Prüfung für die Kandidaten im Dschungelcamp ausgesucht. Wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen erklären, wurde diese Aufgabe in den letzte 20 Staffeln noch nie absolviert. Wie werden sich die Auserwählten dabei schlagen?

Dschungelcamp: Prüfung sorgt für Aufregung

An Tag sechs müssen Giulia Siegel und Mola Adebisi um die Sterne für ihr Abendessen kämpfen. Die beiden werden dafür zu einer Prüfung geschickt, die noch nie von einem deutschen Kandidaten absolviert wurde. Es war ihr Mitcamper Eric Stehfest, der die Aufgabe „Fluss mit lustig“ vor zwei Jahren gestellt bekam – sie aber nicht machte.

Nun müssen die beiden Legenden-Camper zeigen, was sie können. Doch bevor sie in einem Käfig in den Fluss gelassen werden, hat Dr. Bob noch etwas zu sagen. „Normalerweise habe ich viel Spaß, wenn ich die Prüfung erkläre, aber heute werdet ihr eine andere Seite von mir sehen, ich werde nämlich sehr ernst sein“, so Bob. Was da wohl auf die beiden zukommen wird?

Dschungelcamp: Dr. Bob warnt eindringlich

Dass der Kult-Sanitäter des Dschungelcamps über mögliche Risiken aufklären muss, ist seit Staffeln gang und gäbe. Doch so ernst, erlebt ihn dann doch selten. Dr. Bob warnt die beiden Camper ausdrücklich vor der Temperatur des Wassers. Mit gerade einmal 17 Grad kann es auch mal Auswirkungen aufs Hirn haben, erklärt er.

Dr. Bob rät Giulia und Mola: „Ignoriert die Kälte. Ihr werdet zittern, das ist normal, euer Gehirn wird euch befehlen, in Panik zu geraten, aber macht euch frei davon.“ Wie die beiden sich schlagen werden, siehst du ab 20.15 Uhr bei RTL im TV-Programm.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.