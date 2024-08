„Dschungelcamp“-Zoff: Viel Lärm um nichts – Hanka Rackwitz fehlen die Worte

Der Kampf im „Dschungelcamp“ geht weiter! Tag 4 ist in der südafrikanischen Wildnis angebrochen und sorgt einmal mehr für jede Menge Dramen. Im Boxring stehen diesmal Reality-Star Elena Miras und Ex-Promi-„Big Brother“-Kandidatin Hanka Rackwitz. Der Streitpunkt: Eine Änderung der Nachtwache. Doch wer gewinnt den Schlagabtausch?

„Dschungelcamp“ sorgt für Überraschungen

Der Dschungel der Legenden steckt voller Überraschungen: Erst musste Schauspieler David Ortega schon an Tag 1 das Camp verlassen, dann zog Reality-TV-Star Elena Miras als Nachzüglerin ein. Doch die hat nicht nur ordentlich Feuer unterm Hintern, sondern bringt auch neuen Schwung in die Gruppe. Vor Ideen kaum zu retten, präsentierte sie bereits kurz nach ihrem Einzug folgendes: Die Kandidaten sollten die Betten rotieren, um mal auf dem Feldbett, mal in der Hängematte zu schlafen.

Nachdem dieser Vorschlag auf wenig Begeisterung traf, versucht sie es an Tag 4 mit neuen Einfällen. Diesmal sollen nicht zwei Personen Nachtwache halten, sondern gleich die ganze Truppe. Dann könnte jeder eine Stunde das Camp überwachen, statt vier Stunden am Lagerfeuer nach drohenden Gefahren Ausschau zu halten. Ob Elenas Ideenreichtum allerdings diesmal bei ihren Mitstreitern gut ankommt?

„Dschungelcamp“-Zoff: Elena gegen Hanka

Wohl eher nicht, denn die Kritik an Elenas Vorschlag lässt nicht lange auf sich warten. Hanka Rackwitz wettert direkt mal los: „Aber das Problem ist, das wir keine Uhr haben.“ Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Doch auch dafür hat Elena Miras bereits die passende Lösung: Einfach nach Bauchgefühl gehen.

Hanka lässt sich davon allerdings nicht überzeugen. Als Teamchefin würde sie gerne ein Machtwort sprechen, um Neuzugang Elena in ihre Schranken zu weisen und tönt groß: „Jetzt spricht der Chef.“ Doch danach kommt nur Luft raus. „Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich Chef bin.“ Plötzlich ist Hankas große Klappe also ganz klein. Nachdem zunächst gegen Elenas Idee gefeuert wurde, zeigt sie sich am Ende doch einsichtig und rudert zurück.

Auch die anderen Mitstreiter im „Dschungelcamp“ stimmen der verkürzten Nachtwache zu. Ob damit allerdings alle Probleme aus dem Weg geräumt sind, bleibt fraglich.