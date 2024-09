„Dschungelcamp“-Stars im Liebesglück – sie teilen es mit der Öffentlichkeit

Beim „Dschungelcamp“ sind Tränen, Drama und Ekel-Faktor vorprogrammiert. Doch dass die Sendung auch immer wieder für Überraschungen gut ist, bewies die diesjährige Jubiläumsstaffel Anfang 2024. Denn in der australischen Wildnis blühte zwischen den Reality-TV-Stars Mike Heiter und Leyla Lahouar eine Liebesgeschichte auf, die bis heute anhält. Seit der RTL-Show gehen sie als Paar durchs Leben und sind dabei unzertrennlich.

Dass die Turteltauben noch so verliebt sind wie an Tag eins, macht jetzt eine süße Geste von Mike deutlich.

„Dschungelcamp“-Stars zeigen ihr Glück

Schon im diesjährigen „Dschungelcamp“ bahnten sich erste Zärtlichkeiten zwischen den Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar an. Nur wenige Wochen nach der Sendung machten sie ihr Liebesglück dann ganz offiziell. Seither enthalten sie ihren Fans die Beziehung nicht vor und teilen regelmäßig süße Einblicke aus dem Pärchen-Leben. Jetzt beweist Mike erneut, dass ein echter Romantiker in ihm steckt!

In seiner Instagram-Story postet er ein Video, das ihn und seine Liebste bei einer Club-Party mit Freunden zeigt. Während alle Anwesenden die gute Stimmung genießen, bittet Mike Leyla plötzlich, auf den großen Bildschirm an einer der Wände zu schauen. Da ahnt die 28-Jährige noch nicht, was auf sie zukommt!

„Dschungelcamp“-Stars zeigen es deutlich

Denn auf der großen Leinwand erscheint plötzlich der Satz „I love you Leyla.“ Mikes Liebste kann ihr Glück kaum fassen und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ihre Reaktion hielt der Ex-„Dschungelcamp“-Kandidat natürlich für die Nachwelt auf Instagram fest.

Um ihrem Schatzi zu danken, wird Mike prompt mit einem ausgiebigen Schmatzer belohnt. Mit diesem rührenden Liebesbeweis kann wahrlich nichts mehr schiefgehen – und das Paar hat große Pläne!

Mike Heiter macht seiner Leyla einen süßen Liebesbeweis. Foto: Instagram Mike Heiter

Noch im September wollen die beiden „Dschungelcamp“-Kandidaten die Kirsche auf die Torte setzen und zusammenziehen. Auch die gemeinsame Familienplanung ist bei Mike und Leyla immer wieder Thema. Von diesem Paar dürften wir in Zukunft also noch viel zu sehen und hören bekommen!