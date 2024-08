„Dschungelcamp“: Nach TV-Skandal – Bereut Eric Stehfest sein Verhalten?

RTL verteilt wieder zweite Chancen und das könnte der ehemaligen „Dschungelcamp“-Skandalnudel Eric Stehfest nun zugutekommen. Mit seinem denkwürdigen Auftritt im Jahr 2022 schoss er sich bei seinen Mitcampern und den Zuschauern ins Aus – ob sich das Blatt dieses Mal für ihn wenden wird?

Vor zwei Jahren sorgte Stehfest bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ für einen handfesten Skandal. Der Ex-„GZSZ“-Star verweigerte eine Dschungelprüfung und ließ seine Mitstreiter aus Hunger leiden – ein Move, der ihm einen ordentlichen Shitstorm einbrachte. Jetzt will er im Sommer-Dschungelcamp zeigen, dass er es besser kann…

„Dschungelcamp“: DAS möchte Eric anders machen

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – ein Slogan, der Eric Stehfest Vergangenheit nicht besser beschreiben könnte, denn der TV-Star hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Seine Biografie „9 Tage wach“ offenbart seine zehnjährige Crystal-Meth-Abhängigkeit und den harten Kampf zurück ins Leben.

+++ Heinz Hoenig: Rührende Videobotschaft in Umlauf – „Richtiger Kämpfer“ +++

Inzwischen hat er die Schauspielerei an den Nagel gehängt, tritt aber immer wieder in Reality-Formaten auf – zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ 2023. Bei seinem ersten Dschungelcamp-Auftritt sorgte Stehfest für Ärger, als er eine Dschungelprüfung verweigerte und seine Teamkollegen hungern ließ. Kein Wunder, dass die Erwartungen an sein Comeback hoch sind. Doch diesmal will er alles anders machen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im RTL-Interview gesteht er, dass er sich damals an seine harte Zeit beim Militär erinnert fühlte. Schlafentzug, wenig Essen und kollektive Strafen hatten ihn sichtlich zugesetzt. Aber Eric hat aus seinen Fehlern gelernt. Er verspricht, sich diesmal nicht nur jeder Herausforderung zu stellen, sondern auch seine Mitcamper zu unterstützen. „Den Soldaten würde ich diesmal zu Hause lassen“, erklärt er entschlossen.

Ob ihm das gelingt? Der Sommer-Dschungel verspricht jedenfalls jede Menge Drama, Tränen und vielleicht sogar eine überraschende Wandlung des einstigen Skandal-Kandidaten.