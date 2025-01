„Das ist kein Spaß“: Erster Star soll „Dschungelcamp“ verlassen

Tag vier im Dschungel und schon wieder stehen die Chancen auf eine leckere Abendmahlzeit mehr als schlecht. Schließlich muss Sam Dylan wieder einmal in die Prüfung. Und wieder einmal setzt RTL auf die zwei Parameter, die den kreischwütigen TV-Star garantiert zum Ausrasten bringen: Enge und Krabbeltiere. Dazu kommt, dass der Druck der Mit-Camper langsam aber sicher ins Unermessliche steigt.

„Dann muss er raus, das ist kein Spaß“, schimpft Lilly Becker am Montag (27. Januar 2025) schon vor der Prüfung, die Sam dieses Mal mit „Sommerhaus der Stars“-Bekanntschaft Alessia Herren angehen „durfte”. Und auch „Dschungelcamp“-Bewohnerin Edith Stehfest schien so langsam aber sicher der Hunger zu übermannen: „Dann beißt man meiner Meinung nach die Zähne zusammen, weil sonst ist man hier im Dschungel einfach nicht richtig.“

Sam Dylan und Alessia vergeigen die nächste Dschungelprüfung

Und so waren es am Ende nur noch Sam und Alessia selbst, die sich Mut zusprachen. „Zweimal Angst kann nur Gutes ergeben“, rechnete Dylan zusammen. Blöd nur, dass ihn die Zuversicht schon vor der Prüfung abhandenkam.

++ „Selten gehört“: Sonja Zietlow reißt im Dschungelcamp der Geduldsfaden ++

„Ich krieg das nicht hin“, stammelte der 33-Jährige, während er in einem Autowrack festgeschnallt wurde, das in Kürze mit allerlei Getier geflutet werden sollte. Und der TV-Star hält es sogar länger als gedacht aus, trotzt Fliegen, Kakerlaken und Mehlwürmern. Leider jedoch schien Alessia nicht so ganz verstanden zu haben, dass sie Werkzeuge suchen sollte, um diese an Sam weiterzureichen. Planlos irrte sie durch die Gegend. Bis es dann so kam, wie es kommen musste. Als auch noch Ratten zu Besuch auf Sams Ladefläche kamen, wurde es ihm zu viel. Der obligatorische Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, tönte aus seinem Mund. Und damit war auch Dschungelprüfung Nummer drei vorzeitig beendet.

Die Fans bei „X“ jedenfalls hatten das Drama kommen sehen. „Das ist so crazy, wie unfähig die beiden sind“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Der Dschungel ist so kinoreif.“