Dschungelcamp: Kurz vor Start macht die freudige Nachricht die Runde

Kurz vor dem Start ins Abenteuer Dschungelcamp könnte Maurice Dziwak (26) nicht glücklicher sein. Der Reality-Star, bekannt aus Formaten wie „Kampf der Realitystars“ oder „Das Sommerhaus der Stars“, hat allen Grund zur Freude: Er ist frischgebackener Vater eines kleinen Jungen!

Die freudige Nachricht kam am 11. Januar: RTL berichtete über die Geburt seines ersten Kindes. Maurice selbst bestätigte die Neuigkeit auf Instagram mit einer emotionalen Nachricht an Leandra: „Du bist das Beste, was mir passiert ist.“ Doch müssen Fans jetzt um seine Teilnahme am Dschungelcamp bangen?

Dschungelcamp-Star im Babyglück

Keine Sorge, liebe Fans – Maurice zieht trotzdem ins Dschungelcamp. Die Fragen und Kritik, ob er seine Familie allein lässt, kontert er souverän: „Ich muss meine Familie versorgen. Ich werde für meine Familie kämpfen.“ TV-Shows sind sein Beruf, und für seine Liebsten kämpft er auch im australischen Busch.

Auch Leandra meldet sich zu Wort und betont, dass sie bestens umsorgt sei: „Ich bin nicht allein. Er wird es schwer haben, wir nicht.“ Die frischgebackenen Eltern blicken zuversichtlich auf ihre Partnerschaft – Maurice kann sich voll und ganz auf das Dschungel-Abenteuer konzentrieren, während Leandra den kleinen Schatz hütet.

Neben Maurice treten auch andere Stars ins Rampenlicht: Lilly Becker, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, „Prince Charming“-Star Sam Dylan und Fußballkommentator Jörg Dahlmann stellen sich der Herausforderung. Alessia Herren, Tochter des verstorbenen Willi Herren, folgt ebenfalls dem Ruf des Dschungels.

Maurice beschreibt die Geburt seines Sohnes als „unbeschreiblich“ und betont, wie stolz und demütig er sei. „Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles“, verspricht er seiner Familie via Instagram-Story. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verspricht also nicht nur spannende Prüfungen im Dschungel, sondern auch eine gehörige Portion Herz und Emotionen.