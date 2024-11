„Dschungelcamp“ 2025: Wird sie Kandidatin Nummer 4?

Wer hätte das gedacht? Nur einen Tag nach der überraschenden Bekanntgabe dreier Kandidaten für das RTL–Dschungelcamp 2025 soll jetzt noch eine weitere Kandidatin feststehen. Nach Informationen der BUNTE soll die Liste um Yeliz Koc, Timur Ülker und Nina Bott durch einen ganz großen Namen ergänzt werden.

Dabei soll es sich um Lilly Becker, die Ex-Frau der deutschen Tennislegende Boris Becker handeln. Dies erfuhr die BUNTE exklusiv aus Produktionskreisen in Köln. Obwohl die 18. Staffel der Reality-Show erst für den Januar angesetzt ist, solle Lilly Becker schon in der kommenden Woche für Aufnahmen nach Köln reisen.

„Dschungelcamp“: Noch keine offizielle Bestätigung des Senders

Offiziell bestätigt wurde die Nachricht aus den Kreisen von Lilly Becker und vom Fernsehsender RTL aber noch nicht. So antwortete die Niederländerin noch nicht auf eine Anfrage der BUNTE. RTL wollte die Meldung weder bestätigen noch dementieren. ,,An Spekulationen beteiligen wir uns im Vorfeld nicht“, lautete der Kommentar eines Sprechers.

Ein wenig Erfahrung besitzt das ehemalige Model schon an ähnlichen Formaten. So war sie im Jahr 2017 Kandidaten bei der Reality-Show Global Gladiators und bewies dort eisenharten Kampfgeist. Sie schlug sich bis ins Finale durch und musste eine Niederlage gegen Comedian Oliver Pocher in Kauf nehmen. Dennoch eroberte sie damals eine Vielzahl von Zuschauerherzen.

Wird sie die Kandidatenliste verlängern? Spätestens zum Einzug im Januar wissen wir es genau.