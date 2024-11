Dschungelcamp 2025 – sind DAS die ersten Kandidaten?

Bald hat das Warten für viele heißgeliebte Dschungelcamp-Fans ein Ende! Zwar dauert es noch einige Wochen, bis bei RTL die 18. Staffel von „Ich bin ein Star-holt mich hier raus!“ startet.

Doch an diesem Mittwoch (27. November) gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel.Aus Produktionskreisen des Dschungelcamps erfuhr „Bild“ die Namen der ersten drei Teilnehmer des Dschungelcamps 2025.

„Dschungelcamp 2025“: Sie sind mit dabei

So soll sich Reality-Star Yeliz Koc der körperlichen und mentalen Zerreißprobe im „Dschungelcamp“ stellen. Die Hannoveranerin wurde durch ihre Teilnahme an der Datingshow „Bachelor“ im Jahre 2018 bekannt, sorgte mit der legendären Backpfeife am damaligen Rosenkavalier Daniel Völz für Furore. Später war sie mit Jimi Blue Ochsenknecht liiert. Die beiden haben auch eine gemeinsame Tochter. Auf jeden Fall verfügt sie über ausreichend Erfahrung an ähnlichen Reality-Formaten. So konnte sie unter anderem bei „Promi Big Brother“ den Titel erringen.

Die zweite Kandidatin wird GZSZ-Fans sicherlich bekannt vorkommen. Nina Bott, die auch am Set von „Verbotener Liebe“ und „Alles was zählt“ zu sehen war, soll ebenfalls den mutigen Schritt zu dieser herausfordernden Challenge wagen. Sie hat dagegen noch keine Erfahrung bei ähnlichen Formaten sammeln können.

Noch kein Statement von RTL zu den „Dschungelcamp“-News

Auch beim dritten Auserwählten wird das Herz von GZSZ-Lieblingen höher schlagen. Schauspieler Timur Ülker ist seit 2018 nicht mehr aus der Soap wegzudenken und befindet sich körperlich in einer sehr guten Verfassung. Ob ihm dies beim Kampf um die Dschungel-Krone ein Vorteil sein kann?

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Sender RTL sich noch nicht zu den prominenten Namen äußern wollte. Daher gibt es noch keine hundertprozentige Zusage. Andere Kandidaten-Spekulationen, beispielsweise um „Unter Uns“-Star Lars Steinhöfel, sollen dagegen nicht der Wahrheit entsprechen.