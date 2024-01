„Dschungelcamp“: Nun brechen alle Dämme – „Interessiere dich einen Scheißdreck“

Bereits seit 13 Tagen können die Zuschauer des „Dschungelcamps“ ihre Favoriten auf Schritt und Tritt verfolgen. Nachdem Heinz Hoenig, Cora Schumacher, Anya Elsner, David Odonkor und Sarah Kern das Camp verlassen haben, kämpfen nur noch sieben Promis um die Dschungelkrone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar +++

Insbesondere das Liebesdreieck zwischen Mike Heiter, Kim Virginia und Leyla Lahouar hielt die RTL-Zuschauer in den letzten Tagen in Atem. Nachdem zunächst Frieden im Camp einkehrte, bringt der Brief eines Schamanen an Kim nun das Fass erneut zum Überlaufen.

„Dschungelcamp“: Sie können es nicht lassen

In Folge 12 des „Dschungelcamps“ wurden am Lagerfeuer Briefe aus der Heimat vorgelesen. Die meisten Camp-Bewohner erhielten Zuschriften von ihrer Familie oder ihren Freunden, Reality-TV-Star Kim Virginia empfing jedoch Grüße von ihrem Schamanen. Dieser informierte Kim darüber, dass Leyla und Mike hinter ihrem Rücken lästern würden.

Leyla reagiert schnippisch und bekräftigt: „Dein Schamane schreibt ja auch, dass du dich doch einfach mal auf dich konzentrieren sollst – aber das machst du nicht. Du hast bestimmt so geile Seiten an dir, aber die zeigst du nicht, weil du dich die ganze Zeit mit dem Thema Mike beschäftigst, das negativ ist – auch für dich und den Rest.“ Auch die anderen „Dschungelcamp“-Bewohner können die Ausführungen von Kim über ihre Ex-Liebschaft mittlerweile nicht mehr hören.

Diese Vorwürfe lässt Reality-TV-Star Kim so nicht auf sich sitzen und wirft ihrer Konkurrentin vor, manipulativ zu sein. Daraufhin verliert Leyla jegliche Geduld und richtet folgende Worte an Kim: „Kim, du weißt genau, dass ich dich einen Scheißdreck interessiere. Dich interessiert nur, dass ich nicht in seiner Nähe bin. Du hast einfach Seiten an dir, die ich nicht mag. Wenn du ehrlich bist, willst du im echten Leben nichts mit mir zu tun haben.“ Die einstige Freundschaft der beiden Fernsehstars scheint die Konflikte um Frauenschwarm Mike nicht überlebt zu haben.

Ob sich zwischen Mike und Leyla in den verbleibenden Tagen des „Dschungelcamps“ tatsächlich eine Romanze entwickelt, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer werden von dem Liebesdreieck mit Sicherheit auch weiterhin bestens unterhalten werden.