Dschungelcamp-Star trifft Ricarda Lang im Flieger: Es nimmt kein gutes Ende

Er ist eine lebende Dschungelcamp-Legende: Seitdem Entertainer Julian F. M. Stoeckel in der achten Staffel des RTL-„Dschungelcamp“ teilnahm, gehört er zu der Sendung wie Milch zum Kaffee oder die Currywurst zum Ruhrpott. Und so ist es wenig verwunderlich, dass der 36-jährige Berliner auch dieser Tage wieder in aller Munde ist.

Ob bei seiner legendären Party zum alljährlichen „Dschungelcamp„-Beginn oder bei zahlreichen (lieb gemeinten) Lästerrunden rund um das Camp – Julian F. M. Stoeckel ist immer ganz vorne mit dabei.

„Dschungelcamp“-Star trifft Grünen-Politikerin

Nun zeigte sich Stoeckel via Instagram mit einer Person, die man wohl auf den ersten Blick nicht im „Dschungelcamp“ erwarten würde, und die dieses wohl auch nie beziehen wird. Für Aufregung sorgte das Bild bei den Followern des 36-Jährigen jedoch trotzdem.

Traf der „Dschungelcamp“-Star doch die Grünen-Spitzenpolitikerin Ricarda Lang im Flugzeug. Flugzeug? Da schrillten bei einigen natürlich direkt die Alarmglocken. Predigen die Grünen doch stets den Klimaschutz, da passt Fliegen natürlich so gar nicht. Und so brach sich die Abneigung auch schnell Bahn.

Follower sind wenig begeistert

„Seltsam, ich dachte im Flieger trifft man alles und jeden, aber keine grünen Politiker. Die müssten doch alles mit dem Rad erledigen, so wie sie es uns gerne vorschreiben“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Eine weitere Followerin schreibt: „Diese Doppelmoral der Grünen, die anderen sollen nicht fliegen wegen des Klimas, aber Frau Lang fliegt natürlich.“

Eine dritte ergänzt: „Dachte, die Grünen sind strikt gegen das Fliegen – dem Klima zuliebe.“ Und auch Micaela Schäfer, Nacktmodel und selbst einstige „Dschungelcamp“-Bewohnerin äußert sich zu dem Foto. Ihr vielsagender Kommentar: „Puh“ und ein Lachsmiley. Was sie damit wohl ausdrücken möchte…