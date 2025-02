„Dschungelcamp“-Moderator Jan Köppen: „Klingt vielleicht etwas groß“

Nun ist es vorbei! Hinter RTL-Moderator Jan Köppen (41) liegt seine persönlich dritte Staffel beim „Dschungelcamp“. Obwohl er glücklicherweise keine Dschungelprüfungen über sich ergehen lassen musste und unter schwierigen Bedingungen mit elf unbekannten Stars zusammen war, war es für ihn trotzdem eine besondere Erfahrung.

Denn anders als in seinem Alltagsjob als Journalist, der ihm vertraut ist, muss er sich hier auf etwas ganz Spezielles einlassen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag blickt er jetzt auf diese unvergessliche Zeit zurück und teilt emotionale Worte.

„Dschungelcamp“: Jan Köppen zeigt sich voller Stolz

Anhand seines geschriebenen Textes wird ersichtlich, dass dem Moderator die Zeit in Australien wahnsinnige Freude bereitet hat. Mit seinen Followern teilt er verschiedene Fotos. Sie zeigen, dass er nicht nur gearbeitet hat. Sondern die Zeit auch für sich persönlich genutzt hat. So scheint er ausgiebige Strandspaziergänge gemacht und die atemberaubende Natur genossen zu haben.

Alles in allem sei die Zeit für ihn wie im Flug vergangen. Besonders fasziniert sei Jan jedes Jahr von den unterschiedlichen Dschungelcamp-Charakteren. Denn jeder neue Kandidat mache jede Staffel zu einem einzigartigen Erlebnis. Über die diesjährige 18. Staffel schreibt er: „Dieses Jahr so anders, dass es in dieser absurden Zeit genauso wie er war, gut war. In der Unterschiedlichkeit vereint.“ Dabei zeige diese Dschungelcamp-Zeit genau das, worauf es ankäme.

Instagram-Beitrag von Jan Köppen nach seiner persönlich dritten Dschungelcamp-Staffel

Es würden Menschen „mit verschiedenen Erwartungen, Sichtweisen und Meinungen“ aufeinandertreffen. Trotzdem würden sie es schaffen, sich miteinander zu arrangieren. Und das sogar ohne eine Freundschaft aufzubauen. Während dieser Zeit hätten sie unter extremen Bedingungen öfter eine Einheit gebildet, als sich anzufeinden.

„Dschungelcamp“: Dies sind Jan Köppens persönliche Highlights

Doch welche einzigartigen Momente und unterhaltsamen Teilnehmer haben den 41-Jährigen besonders gefesselt? „Mir bleibt aus diesem Jahr einerseits das ‚Lilleeeeey‘ von Maurice hängen – wem nicht? – aber auch diese tollen Worte von Pierre, die er am Ende – als er für sich Werbung machen konnte – an das Team hinter den Kulissen gerichtet hat. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und nicht nur mich“, beschreibt er.

Schlussendlich richtet Jan warme und emotionale Worte an seine Kollegen. Er blickt voller Dankbarkeit und Stolz auf die unvergessliche Zeit in Australien zurück. Dabei hebt er besonders seine geschätzte Moderationskollegin Sonja Zietlow und den Staff hinter den Kulissen hervor.