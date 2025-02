„Dschungelcamp“: Jan Köppens emotionales Geständnis – SIE „vermisst er sehr“

Seit genau einer Woche stehen Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) wieder gemeinsam vor den Kameras und unterhalten die Fans mit ihren spritzigen, kreativen Anmoderationen im „Dschungelcamp.“ Für viele eingefleischte Fans ist das RTL-Moderatorenduo genauso wenig wegzudenken – wie auch das eigentliche Unterhaltungsformat.

Obwohl sie selbst nicht den Lagerkoller im Camp aushalten und die anstrengenden Challenges absolvieren müssen, verzichten die beiden Moderatoren während ihrer Zeit in Australien dennoch auf einiges. So können sie für eine längere Zeit nicht ihre geliebte Familie und Freunde sehen.

In einem „Gala“-Interview hat Jan Köppen nun offen darüber gesprochen, was ihm in der wilden Dschungelzeit besonders fehlt.

„Dschungelcamp“: Jan Köppens Herz schlägt für Hunde

Seine Herzensdame ist keine Geringere als seine Hündin Suki. Sie ist im Leben des Moderators eine sehr treue Begleiterin und unverzichtbar. Trotz der weiten Entfernung ist sie Jan dennoch besonders nah. So erhält er regelmäßige Foto-Updates der Hündin. „Sie ist natürlich ein Teil von dem, was ich sehr vermisse“, drückt er seine Liebe aus.

+++ RTL-Moderator trifft im Gym der Schlag – „Sind heißer als meine“ +++

Kurioserweise telefoniert er manchmal auch mit Suki per Videocall. Aktuell lindert er seinen Trennungsschmerz durch den zeitintensiven Moderatorenjob. Jan erklärt, dass er ihn gut ablenken könne.

Naja, und so lange dauert das „Dschungelcamp“ ja auch nicht mehr an. Die Wiedersehensfreude dürfte riesig sein.