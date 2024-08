„Dschungelcamp“: Gigis Verhalten nur gespielt? Es fällt sofort auf

Mit Thorsten Legat (55) verließ ein wahrer Konkurrenz-Koloss das Dschungelcamp. Doch nun muss sich ein weiterer Favorit auf die Krone verabschieden…

Während die Fans dem großen Finale vom Dschungelcamp entgegenfiebern, verabschieden sich die Mitcamper von einem weiteren starken Konkurrenten: Eric Stehfest (35). Die Frauen atmen auf und wittern ihre Chance. Dabei bleibt ein Kandidat gefährlich unauffällig – Gigi Birofio (25)!

Dschungelcamp: Ist ER der unterschätzte Taktiker?

Der 25-jährige Italiener verzaubert alle um sich herum mit seinem Charme und seinem humorvollen Auftreten. Doch Achtung, hinter der Fassade könnte mehr stecken. Denn Gigi ist „schlauer“, als man denkt, warnt Mitcamper Mola (51). „Gigi hat allen suggeriert, dass er total harmlos ist. (…) Er hat damit ein unfassbar hohes Maß an emotionaler Intelligenz bewiesen“, so der ehemalige Viva-Moderator.

Dabei glaubt er, dass Gigi seine Tollpatschigkeit gezielt einsetzt. Mal hier stolpern oder da runterfallen – für Mola ist der Fall eindeutig: Das ist pure Berechnung. Im Gespräch mit Eric führt er aus: „Wenn du zu stark hier reinkommst, verlierst du immer. Weil dich jeder wegwählen will. Du musst versuchen, harmlos rüberzukommen. Dass du keine Konkurrenz bist.“

Mola abschließend: „Das ist ein 25-jähriger Junge, der fit ist!“ Eric stimmt zu: „Gigi mit seinen Späßen ist überall dabei und verschwindet dadurch auch von der Bildfläche, was Konkurrenz-Denken betrifft.“

Spielt der italienische Charmeur also ein cleveres Spiel? Möglich wäre es. Doch eines ist sicher: Der „Ex on the Beach“-Star hat seine Taktik im Camp perfektioniert und bleibt damit ein heißer Anwärter auf den Thron!

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.