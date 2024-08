„Dschungelcamp“: RTL bemerkt Fehler – plötzlich mischt sich Giulia Siegel ein

Was haben sie gestritten, gelacht und geweint. In diesem Sommer überstrahlt das „Dschungelcamp“ noch mal alles, was es bisher im RTL-Busch zu sehen gab. Kein Wunder, schließlich kämpfen diesmal echte Dschungel-Legenden um den Titel.

Doch trotz Legenden wird sich in Südafrika nicht immer an die Regeln gehalten. Im Netz teilt RTL nun einen Ausschnitt aus der Sendung und weist auf einen gravierenden Fehler hin.

„Dschungelcamp“: RTL entdeckt Fehler

Es war in einer der vergangenen Folgen DAS Thema schlechthin: Kader Loth und das Binden-Drama. Ihre „Dschungelcamp“-Mitstreiterin Giulia Siegel (die längst draußen ist), bemerkte als Erstes, dass Kader ihre Binde ins Klopapier gewickelt hatte. Illegal war dies laut Giulia deshalb, weil es nur wenig Toilettenpapier im Camp gibt und das nur sinnvoll benutzt werden darf. Die Folge: ein Mega-Zoff zwischen den Teilnehmern.

Jetzt rollt das Thema erneut auf. In einem Instagram-Post teilt RTL eine Bild von einer tränenüberströmten Georgina, die sich mehrere Lagen Klopapier schnappt und als Taschentuch benutzt. Ups! Ein weiteres Bild zeigt Kader Loth nachdenklich.

„Ist das etwa KLOPAPIER, Georgina??? Seit dem Binden-Drama an Tag 7 darf Klopapier eigentlich ausschließlich für Toilettengänge jeglicher Art verwendet werden“, teilt der Sender auch noch einmal mit. Richtig, eigentlich ein Fehler, den sich Georgina Fleur da im Camp leistet.

Ihre Fans finden den Fauxpas gar nicht so schlimm, sie kommentieren:

„Queen Georgina“, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer: „Warten wir es ab, Ich würde es Georgina gönnen.“ Nicht ganz einverstanden mit der Aktion ist allerdings dieser Fan: „Frau Fleur ist das egal, ob das Klopapier ist, die macht eh, was sie will!“

Nach diesem hin und Her mischt sich plötzlich Georginas „Dschungelcamp“-Freundin Giulia Siegel ein und sieht das Ganze plötzlich lockerere als noch im Camp bei Kader. Sie schreibt: „Aber lustig ist der Post trotzdem.“

Recht hat sie ja irgendwie…

Eine neue „Dschungelcamp“-Folge kannst du ab 20.15 Uhr bei RTL sehen oder in der Mediathek bei RTL+.