„Dschungelcamp“-Star kehrt Deutschland den Rücken – Fans haben einen Verdacht

Für sie heißt es „Goodbye Deutschland“. Einen echten Knaller zum Jahresbeginn liefert nun Anya Elsner (21). Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin und „Dschungelcamp“-Bewohnerin hat Deutschland verlassen und startet ein neues Kapitel im Ausland.

„Ich hab mir endlich einen meiner größten Träume erfüllt – das Auswandern“, verkündet sie freudestrahlend auf Instagram, während sie zwei Schlüssel in die Kamera hält und durch ihre noch leere Wohnung tanzt. Aber wohin hat es die abenteuerlustige Anya verschlagen? Das bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch ihre Fans haben da so einige Vermutungen…

„Dschungelcamp“-Star deutlich: „Das ist alles so spießig“

Viele ihrer Follower tippen auf das pulsierende Kairo in Ägypten. „Herzlichen Glückwunsch zu so einer traumhaften Wohnung. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Glück“, kommentiert ein Follower. Und ein anderer hofft: „Hoffentlich nimmst du uns ein bisschen mit und zeigst uns deinen neuen Alltag.“

Schon im Mai 2024 ließ Anya im Gespräch mit „Bild“ auf dem „Bild“-Renntag durchblicken, dass sie mit dem Gedanken spielt, auszuwandern. Der Grund? Die Berlinerin findet deutliche Worte: „Die Laune der Leute ist furchtbar. Keiner lacht oder lächelt. Zum Beispiel in der U-Bahn. Das ist alles so unfreundlich. Was ist los mit den Leuten? Das ist alles so spießig. Und der Bitch-Blick der Frauen, ich kann das nicht mehr sehen.“

Dabei ließ sie auch ihre besondere Liebe für Australien durchblicken. Gemeinsam mit ihrer Freundin Isabella Tulip wollte sie ans andere Ende der Welt ziehen. Ob es letztendlich Australien oder doch Ägypten geworden ist, bleibt spannend. Fans des RTL-Stars dürften sich jedenfalls auf das nächste abenteuerliche Kapitel von Anya freuen.