Dschungelcamp: Leyla platzt der Kragen: „Fühle mich verarscht“

Tag drei im Dschungelcamp und die ersten Kandidaten verlieren die Nerven. Kein Wunder, sind die Teilnehmer doch tagelang auf engstem Raum mit Fremden eingepfercht – und das ohne Smartphone, bequemes Bett oder leckeres Essen. Reality-Sternchen Leyla Lahouar wurde es jetzt zu bunt.

Das Thema Essen ist ein wunder Punkt bei den Dschungelcamp-Kandidaten. Im australischen Busch müssen sie auf Köstlichkeiten wie Pizza, Pasta und Co. weitestgehend verzichten. Immerhin können in der Dschungelprüfung Sterne und damit besseres Essen erspielt werden. Streit ums Essen ist eigentlich immer vorprogrammiert. So auch an Tag drei.

Nach langem Warten kommt der heiß ersehnte Korb und somit das Fünf-Sterne-Essen ins Dschungelcamp. Kim Virgina Hartung erkennt ihn und fordert: „I was eating dick for this, you better love it!“ Fabio Knez liest die Speisekarte vor – und die hat es in sich.

Mini-Kartoffeln, lila Herzblattklee, zwei Daikon-Rettiche, vier Sapote, eine Mini-Banane, Seetang und zwei Alpaka-Schenkel stehen auf der Karte. Sofort wird sich an die Zubereitung gemacht. Leyla kritisiert das mangelnde Planen beim Kochen. Sie hat eine klare Forderung: Fleisch und Gemüse sollen separat zubereitet werden. Bei Felix von Jascheroff und Fabio stößt sie mit ihrem Wunsch auf taube Ohren. Sie machen einfach weiter.

„Ich finde das ekelig“

Leyla fühlt sich nicht ernst genommen und ist genervt. Sie wird laut: „Es bringt euch doch jetzt nicht um, wenn ich das separat mache. Ich finde das ekelig!“ Fabio stellt sich dumm: „Aber wir haben doch nur eine Pfanne!“ Leyla wird auch weiterhin einfach ignoriert. „Für Extra-Wünsche ist hier überhaupt kein Platz“, stellt Felix fest. „Das wird einfach überhört!“ Leyla ist richtig sauer: „Ich fühle mich verarscht. Die, die Veggi sind, führen im Camp einen Überlebenskampf!“