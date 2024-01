Dschungelcamp: Kim Virgina zieht übel über Mitstreiter her: „In der Hölle brennen sehen“

Tag zwei im Dschungelcamp und so langsam, aber sicher verliert der ein oder andere Kandidat bereits die Nerven. Kim Virgina Hartung teilte jetzt übel gegen Mike Heiter aus.

Die zwei Reality-TV-Stars hatten in der Vergangenheit etwas am Laufen. Eine ernste Beziehung wurde aus der Liaison aber nie. Jetzt treffen Kim und Mike im Dschungelcamp aufeinander. Und nach nur wenigen Stunden im Camp war die 28-Jährige von ihrer Ex-Flamme bereits tierisch genervt. Warum, das wusste Kim allerdings selbst nicht so genau.

Dschungelcamp: Kim hat keinen Bock auf Mike

Tim Kampmann alias Twenty4tim horchte dennoch nach, ob Kim ihn noch gut findet: „Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich will ihn eigentlich nur noch in der Hölle brennen sehen. Ok, vielleicht bumsen, vielleicht. Je nachdem, wie er sich verhält. Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer super nett rüber.“ Puh, was für eine deutliche Ansage!

Anya Elsner (Ex-GNTM-Kandidatin) verstand jedoch nicht, was Kim so schlimm findet: „Ich finde ihn voll sympathisch!“ Kim: „Ja, das ist der TV-Mike, der war mir auch sehr sympathisch.“ Aber eine Maske zwei Wochen aufrechterhalten, schafft doch kein Dschungelstar. „Doch, das kann er“, war sich Kim sicher. „Sein Ruf ist ihm das Wichtigste auf der ganzen Welt. Die Leute denken, das wäre der Lifestyle-Mike, dabei wohnt er in seinem Kinderzimmer, hat kein Auto, kümmert sich um nichts im Leben und schläft bis 15 Uhr!“

Dschungel-Streit eskaliert

Und am Morgen sollte es dann auch zwischen Kim und Mike eskalieren. „Seitdem wir hier sind, hast du mir schon 20 Seitenhiebe gegeben“, merkte Mike an. „Findest du, du warst immer korrekt zu mir?“, wollte Kim von ihm wissen. Doch Mike war sich keiner Schuld bewusst, unterstellte seiner ehemaligen Affäre sogar, dass sie lügen würde. Wirklich einig wurden sich beide Parteien nicht. Man darf gespannt sein, ob sich die zwei im Laufe der Zeit noch vertragen…