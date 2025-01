„Dschungelcamp“-Star Ross Antony überrascht mit Veränderung – „Wollte andere Seite zeigen“

In der Welt der Promis gehört die Typveränderung fast zum guten Ton. Ob neuer Haarschnitt, Diät oder komplettes Makeover – Stars wie Daniela Katzenberger oder Danni Büchner machten es bereits vor. Doch was Ross Antony jetzt präsentiert, stellt alles in den Schatten!

Der ehemalige „Dschungelcamp“-König zeigt sich von einer Seite, die so niemand erwartet hätte.

„Dschungelcamp“-Star zeigt sich verändert

Das Timing könnte kaum besser sein: Während das „Dschungelcamp“ in wenigen Tagen (Start: 24. Januar) seine Pforten öffnet, erinnert sich so mancher Fan an den legendären Auftritt von Ross Antony im Jahr 2008. Der Schlagerstar kämpfte sich durch fünf Prüfungen voller Ekel-Challenges und sicherte sich am Ende den heiß begehrten Thron. Doch was Ross jetzt enthüllt, lässt die damalige Krönung fast blass wirken.

Denn der 50-Jährige präsentiert sich nun völlig verwandelt – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Stolze 27 Kilo hat Antony abgespeckt und zeigt dazu einen Look, der anders kaum sein könnte. Bei den „Schlagerchampions“ überraschte er seine Fans mit neuer Haarfarbe, einer schlanken Silhouette und einer Lederjacke. Kein Vergleich zu den schillernden Glitzer-Outfits, die bislang sein Markenzeichen waren.

„Dschungelcamp“-Star klärt auf

Aber wie kam es zu dieser Typveränderung? Ross Antony selbst klärt auf: „Paul [Ehemann, Anm. d. Redaktion] hat mir die Haare gefärbt. Ich wollte mich mal von einer anderen Seite zeigen.“ Und auch die Lederjacke hat eine besondere Geschichte: „Die hatte ich schon zu Bro’Sis-Zeiten an. Jetzt passt sie mir wieder“, verriet er der „Bild.“

Die bunten Glitzer-Outfits? Geschichte! „Die Sachen passen mir nicht mehr, die haben wir in unserem Fundus gelagert“, schmunzelt der Sänger.

Mit diesem neuen Look beweist der einstige Dschungelkönig: Veränderung kann richtig rocken! Und wer weiß, vielleicht inspiriert er ja auch den ein oder anderen Promi-Kollegen, im „Dschungelcamp“ 2025 über den eigenen Schatten zu springen.